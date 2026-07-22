Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen gewinnt den letzten Test gegen Polling.
Spielfreude pur zeigte der 1. FC Garmisch-Partenkirchen in seinem letzten Testspiel. Versteht man die Partie gegen den SV Polling als Generalprobe, darf man sie getrost als gelungen betrachten.
Stefan Schwinghammer war nach dem 6:0-Erfolg über den Bezirksliga-Absteiger aus dem Klosterdorf „positiv angetan von unserer Leistung“. Einmal mehr musste der Coach selbst zwischen die Pfosten, ehe er im zweiten Abschnitt den jugendlichen Philipp Bauer aufs Feld schickte. Ein Problemfeld, das sich demnächst auflösen wird.
Den ersten Abschnitt bewertete Schwinghammer ob des trockenen Geläufs als „etwas stockend“. Treffer durch Jonas Poniewaz und Quirin Wellenstein sprangen dennoch heraus. Nach Seitenwechsel erhöhte zunächst Fabian Rotter, ehe Momo Ndiaye und Lukas Ende mit einem Doppelpack den Rest besorgten. Damit zeichnete Ende für fünf der letzten zwölf Torerfolge gegen die Kreisligisten aus Habach und Polling verantwortlich. Kommenden Freitag wird es dann ernst für den FC. Das erste Punktspiel in Deisenhofen steht an.