Generalprobe bestanden – 1. FC GAP bereit für die Mission „Wiederaufstieg“ Testspiel-Sieg gegen Polling von Oliver Rabuser · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Schlag ein: (v.l.) Die FC-Akteure Quirin Wellenstein, Michael Gladiator und Philipp Solleder bejubeln den Sieg über den SV Polling. – Foto: Oliver Rabuser

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen gewinnt den letzten Test gegen Polling.

Spielfreude pur zeigte der 1. FC Garmisch-Partenkirchen in seinem letzten Testspiel. Versteht man die Partie gegen den SV Polling als Generalprobe, darf man sie getrost als gelungen betrachten. So., 19.07.2026, 16:00 Uhr 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. SV Polling SV Polling 6 0 Stefan Schwinghammer war nach dem 6:0-Erfolg über den Bezirksliga-Absteiger aus dem Klosterdorf „positiv angetan von unserer Leistung“. Einmal mehr musste der Coach selbst zwischen die Pfosten, ehe er im zweiten Abschnitt den jugendlichen Philipp Bauer aufs Feld schickte. Ein Problemfeld, das sich demnächst auflösen wird.