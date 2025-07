Generalprobe auf der Radrennbahn: VfV 06 empfängt den 1. FC Eichsfeld

Nur zwei Wochen vor dem Start in die Oberliga-Saison 2025/26 steht für den VfV 06 Hildesheim der nächste Test auf dem Programm. Am Samstag empfängt die Domstadtelf um 14 Uhr den 1. FC Eichsfeld aus der Thüringen-Liga. Die Gäste aus Geismar beendeten die vergangene Spielzeit auf dem fünften Rang und zählen auch in der neuen Saison zu den ambitionierten Teams ihrer Liga.