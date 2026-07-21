Generalprobe: Atlas empfängt Bersenbrück zum letzten Härtetest Vor dem Regionalliga-Start bestreitet der SV Atlas Delmenhorst am Mittwochabend seine finale Standortbestimmung von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Nach dem Trainingslager und mehreren intensiven Testspielen biegt der SV Atlas Delmenhorst auf die Zielgerade der Sommervorbereitung ein. Im letzten Test vor dem Saisonstart wartet mit dem TuS Bersenbrück ein ambitionierter Oberligist, der den Regionalliga-Aufsteiger noch einmal vor eine anspruchsvolle Aufgabe stellen dürfte.

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase steht für den SV Atlas Delmenhorst der abschließende Test auf dem Programm. Am Mittwochabend empfängt die Mannschaft von Trainer Key Riebau den TuS Bersenbrück im Stadion Düsternort. Für beide Teams bietet die Begegnung die Gelegenheit, vor dem Pflichtspielstart letzte Erkenntnisse zu gewinnen und Abläufe weiter zu verfeinern. Atlas kehrte erst kürzlich aus dem Trainingslager zurück und arbeitete dort gezielt an den Grundlagen für die bevorstehende Regionalliga-Saison. Nun soll gegen den langjährigen Oberligisten der letzte Belastungstest folgen.

Letzte Standortbestimmung vor dem Ligaauftakt Der TuS Bersenbrück zählt auch in der neuen Spielzeit wieder zu den ambitionierten Mannschaften der Oberliga Niedersachsen und ist damit ein geeigneter Gradmesser für den Regionalliga-Aufsteiger. Für Atlas geht es vor allem darum, Spielrhythmus zu finden, Automatismen zu festigen und sich mit einem positiven Ergebnis Selbstvertrauen für den Saisonauftakt zu holen. Nach den intensiven Wochen der Vorbereitung dürfte das Trainerteam die Belastung noch einmal gezielt steuern. Gleichzeitig bietet die Partie Spielern die Möglichkeit, sich für einen Platz in der Startelf zu empfehlen.