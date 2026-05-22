Generalprobe am 1. August gegen Bundesligist SV Werder Bremen Das Sommerprogramm des FC Energie Cottbus, Vizemeister der 3. Liga und Aufsteiger in die 2. Bundesliga, steht fest. von red/pm · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

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Der FC Energie Cottbus hat den Sommerfahrplan für die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 nahezu komplett beisammen und plant insgesamt mit acht Testspielbegegnungen und einem Trainingslager, um ein straffes Programm zu absolvieren.







Für die sportliche Leitung liegt das Hauptaugenmerk darauf, dass neben dem Start-Wochenende mit drei regionalen Begegnungen zum 75-jährigen Jubiläum des 1. SV Lok Calau (26.06.26 | 18:00 Uhr), beim LSV Bergen (27.06.25 | 15:00 Uhr) sowie ein Spiel gegen eine Cottbuser Stadtauswahl im Rahmen unseres Fanfestes im Lokstadion (28.06.26 | 15:00 Uhr) vor allem ein anspruchsvoller und attraktiver Testspielplan zu absolvieren sein wird. Das ist soweit gelungen!



Weiterhin treffen unsere Jungs am Freitag, 3. Juli 2026, um 18:00 Uhr in Willmersdorf auf die VSG Altglienicke und am Samstag danach, 4. Juli um 15:00 Uhr in Peitz auf die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Der Hallesche FC wird am Samstag, 11. Juli, um 13:00 Uhr in Finsterwalde im Stadion des Friedens unser Kontrahent sein. Anschließend wird sich die Mannschaft bis zum 19. Juli 2026 ins Trainingslager nach Österreich begeben, wo weitere Testspiele auf dem Plan stehen werden. Diese sind jedoch noch nicht final fixiert.





Nach der Rückkehr ist für das Wochenende darauf ein XXL-Test über zweimal 90 Minuten bei einem Zweitligisten eingeplant, ehe das Highlight der diesjährigen Vorbereitung als Generalprobe im LEAG Energie Stadion angesetzt ist. Am Samstag, 1. August, um 15:00 Uhr, wird Bundesligist SV Werder Bremen in der Lausitz gastieren.