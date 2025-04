Generalkoordinator & Cheftrainer: Reinhold Breu greift wieder an

Reinhold Breu kennt sich im kleinen Herzogtum bestens aus, fungierte er doch von 2011 bis 2021 als Technischer Direktor beim luxemburgischen Verband. Den Niederbayern reizt die Aufgabe hörbar: "Jeunesse Esch ist ein Traditionsverein, der nach schweren Jahren wieder an erfolgreiche Zeiten anknüpfen will. Ich hab' richtig Lust darauf."



Die "Bianconeri", wie Jeunesse Esch in Anlehnung an die weiß-schwarzen Trikots genannt wird, sind in Luxemburg eine große Nummer. Insgesamt 28 Mal holten sie die Meisterschaft im Herzogtum. Der letzte Triumph in der Saison 2009/10 ist allerdings schon ein paar Jahre her. "Das Engagement hat sich nun ergeben, der Verein hat mich kontaktiert. Es ist genau das, was ich mir vorstelle. Ich wollte unbedingt Cheftrainer sein", betont Breu, der mit einer Luxemburgerin verheiratet ist.

"Aus meiner Zeit beim Verband kenne ich die Gegebenheiten und die Leute in Luxemburg in und auswendig. Durch die zehn Jahre, die ich dort gearbeitet habe, fühle ich mich in Luxemburg scho so ein bissl daheim. Zudem haben wir einen unserer Wohnsitze nicht weit entfernt. Das passt einfach." Ein paar Wochen hat Reinhold Breu noch Zeit, um sich ein Bild der Lage zu machen. Ab Ende Juni geht`s dann in die Vollen, wenn er mit seinem Team in die Vorbereitung startet. "Es wird nicht einfach. Aber ich freue mich schon sehr auf die Herausforderung", so Breu abschließend.