Generalabsage in Berlin erneut verlängert

– Foto: Sebastian Räppold

Die ursprünglich bis Sonntag, den 08. Februar geltende Generalabsage des Berliner Fußballverbandes wurde erneut verlängert und das um eine Woche, also bis einschließlich Sonntag, den 15. Februar 2026. Das erfuhr FuPa aus Vereinskreisen. Eine offizielle Mitteilung des Verbandes steht noch aus. Somit entfallen auch nächste Woche sämtliche Pflichtspiele im Spielbetrieb des BFV. Immerhin: Der Rückrundenauftakt der Herren und Frauen, ursprünglich geplant für den 14. und 15.02. wurde aufgrund des meist nicht möglichen Trainingsbetriebes bereits vor einer Woche vollständig verlegt und soll Ende März nachgeholt werden.

05.02. +++ Sport-Union holt 14(!) Spieler

Sport-Union hat in diesem Winter fast die halbe Mannschaft ausgetauscht. Mehreren Abgängen stehen 14 Neuzugänge gegenüber. Neu dabei sind Mansur Gireev, Shirvan Hodjaev, Arsan Asuev (alle Brandenburg 03), Serkan Türkoglu, Seyit Bicakci, Görkem-Alp Zeren (alle Hürtürkel), Tareq Soudi und Nader Abdel-Hamid von Novi Pazar, Abdülkerim Akkoyunlu und Ümit Dogangüzel, die von der SG Bärenklau kommen, Muhammed Bolat (Preussen II), Jose Roberto Rodrigues (Borsigwalde), Sebastian Hager (SF Charlottenburg-Wilmersdorf II) und Amar Durovic (Staaken II).

__________________________________________________________________________________________________

