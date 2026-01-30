Generalabsage in Berlin erneut verlängert

– Foto: Sebastian Räppold

Die Generalabsage im Berliner Amateurfußball wurde erneut verlängert. Die ursprünglich bis Sonntag, den 01. Februar, geltende Regelung wurde bis einschließlich 08. Februar ausgeweitet. Das erfuhr FuPa aus Vereinskreisen des Freizeitfußballs. Danach sollen kurzfristige Entscheidungen je nach Wetterlage getroffen werden. Grund für die erneute Verlängerung der Generalabsage sind die anhaltenden Minusgrade, die in Verbindung mit Schnee und Eis für Unbespielbarkeit der Plätze sorgen. Auch nächste Woche fallen also Pflichtspiele im Ü- sowie Freizeitbereich aus. Einzelne Nachholspiele, die für den 06. bzw. 8. Februar angesetzt sind, müssen ebenfalls verschoben werden. Testspiele können theoretisch stattfinden, sofern die Sportanlagen von den zuständigen Ämtern freigegeben werden.

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!