Genco-Duo verstärkt die Offensive der FG Fulde/Stellichte

Nach der Winterpause will die FG Fulde/Stellichte neue Akzente im Angriff setzen. Der Kreisligist hat über seine Social-Media-Kanäle zwei Neuzugänge vorgestellt, die künftig für mehr Variabilität und zusätzliche Optionen im Offensivspiel sorgen sollen.

Trainer Daniel Waldhaus zeigte sich zufrieden mit den Verpflichtungen und erwartet spürbare Impulse. „Sie machen mit ihrer Technik und unbekümmerten Spielweise die Mannschaft gefährlicher und variabler“, erklärte der FG-Coach.

Mit Nazar Genco schließt sich ein Angreifer an, der zuvor bereits für den VfB Vorbrück, den SV Lindwedel-Hope und Germania Walsrode aktiv war. Er begründete seinen Wechsel mit klaren Vorstellungen. „Ich habe mich für FG Fulde Stellichte entschieden, weil der Verein eine sehr gute Perspektive für junge Spieler bietet. Das Umfeld ist motivierend, das Team arbeitet gut zusammen, und ich möchte Teil dieser Entwicklung sein und meine Fähigkeiten einbringen.“ Seine persönliche Zielsetzung formulierte er bewusst zurückhaltend. „Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft zu wachsen und in den Spielen mein Bestes zu geben“, so Nazar Genco.