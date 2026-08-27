Genclikspor zieht sich erneut aus Punktspielbetrieb zurück „Überall das Gleiche“ von Patrick Staar · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser

Vor zwei Jahren freute sich Genclikspor noch über die Rückkehr in den Punktspielbetrieb. Nun muss Vorstand Hasan Budak (3. v. li.) die Mannschaft erneut abmelden. – Foto: Patrick Staar

Der türkische Verein Genclikspor meldet seine Mannschaft vom Punktspielbetrieb ab. Von sechs Fußballteams aus Bad Tölz vor vier Jahren sind damit nur noch zwei übrig.

Die Anzahl der Fußballmannschaften im Isarwinkel schrumpft weiter: Waren vor vier Jahren noch sechs Teams aus Bad Tölz für den Punktspielbetrieb gemeldet, so sind es in dieser Saison nur noch zwei. Das jüngste Opfer des Spielermangels ist Genclikspor. Der türkische Verein findet nicht genügend Mitstreiter, um weiterhin in der B-Klasse antreten zu können. „Es ist überall das Gleiche“, seufzt der Vorsitzende Hasan Budak. „Die jungen Leute wollen einfach nicht mehr Fußballspielen.“ Vor vier Jahren sah die fußballerische Welt im Isarwinkel noch ganz anders aus. Die erste Mannschaft von Rot-Weiß Bad Tölz kämpfte in der Kreisliga um Punkte und die Reserve in der B-Klasse. Die „Erste“ des SV maß sich in der Kreisklasse mit der Konkurrenz, die zweite Mannschaft trat in der B-Klasse an. Auch Genclikspor hatte damals genügend Aktive, um ein Team in der A- und in der C-Klasse zu stellen. Nach der Fusion von SV und Rot-Weiß sind nur noch zwei Mannschaften unter dem Dach der SG Bad Tölz übrig geblieben.

„Es ist ja alleine schon krass, dass die Erzrivalen SV und Rot-Weiß zusammengehen mussten“, sagt Budak. Der Spielermangel sei längst überall ein Riesenproblem. Das zeige sich an der wachsenden Zahl von Spielgemeinschaften im Landkreis. Bei Genclikspor kommt erschwerend hinzu, dass der Verein keine eigene Jugendabteilung hat. Der 1994 gegründete und damit jüngste Tölzer Verein ist damit auf externe Neuzugänge angewiesen, und daran hapert es seit geraumer Zeit. Kommen dann auch noch Verletzungen hinzu, wird der Kader schnell dünn. Und davon hatten die Tölzer in der vergangenen Saison reichlich. Liridon Hajdari und Aziz Öztemür fielen nach Beinbrüchen die gesamte Saison aus, einer der Torhüter brach sich die Schulter. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle standen schließlich auch Vorstand Budak, Trainer Gazi Yigiter und Co-Trainer Muzaffer Keskin selbst für die erste Mannschaft auf dem Platz. „Eigentlich wäre es gut gelaufen, aber in der Rückrunde hatten wir echt große Probleme.“