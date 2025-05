Genclerbirligis Hoffnungen schwinden

Genclerbirligi Homburg hätte in einem Nachholspiel der Bezirksliga Ost am Donnerstag mit einem Sieg über die SG Blickweiler/Breitfurt ganz nah ans rettende Ufer kommen können. Nach der 1:7-Heimpleite auf dem Jahnplatz sind die Hoffnungen auf den vorletzten Rang, der den Klassenerhalt bedeuten würde, aber auf ein Minimum gesunken. Die erste Hälfte konnten die Platzherren noch weitgehend ausgeglichen gestalten, nachdem Aaron Kempf (35. und 43.) die Gäste in Führung brachte, konnte Adil Efe Akbulat kurz vor der Pause noch anschließen. Im zweiten Durchgang gab es dann ein Spiel auf ein Tor, allein Benjamin Weickel traf vier mal am Stück (58., 62., 66. und 80.). Das 1:7 (82.) ging dann noch auf das Konto von Tobias Köhl. Blickweiler verbesserte sich auf Platz 11 und empfängt am Samstag um 16 Uhr die Sportfreunde Reinheim auf dem Rasenplatz in Blickweiler. Genclerbirligi hat am Sonntag um 15 Uhr das nächste Heimspiel gegen die SG Ommersheim/Erfweiler-Ehlingen.