Genclerbirligi winkt Platz eins, Langenfeld fordert 03 herau

Der VfB Langenfeld kann die Phalanx an Zweitvertretungen an in der Spitzengruppe wieder durchbrechen. Dafür geht es gegen Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 II. Neben Langenfeld hat auch der VfB Marathon Remscheid noch aussichtsreiche Chancen auf den ganz großen Wurf. Gegen die Sportfreunde Baumberg II könnte das Team von Tim Klammer wieder ein paar Plätze nach oben gutmachen.
In Gruppe 2 könnte Genclerbirligi Opladen die Tabellenführung übernehmen, da der SSV Bergisch Born II - derzeitiger Spitzenreiter - tatenlos und spielfrei zusehen muss. Genlerbirligi gastiert beim GSV Langenfeld II, der in der unteren Tabellenhälfte feststeckt. Auch der SC Ayyildiz Remscheid könnte theoretisch nach ganz oben springen. Dafür geht es gegen die Zweitvertretung des SV Wermelskirchen.
26. Spieltag
01.04.26 Dersimspor Solingen - 1. FC Monheim II
01.04.26 SV Solingen 08/10 II - Sportfreunde Baumberg II
01.04.26 SC Ayyildiz Remscheid II - SSV Bergisch Born III
01.04.26 VfB 06 Langenfeld - Inter Monheim
02.04.26 HSV Langenfeld II - TSV Solingen II
02.04.26 GSV Langenfeld - 1. FC Sport-Ring Solingen
26. Spieltag
01.04.26 SC 08 Radevormwald - GSV Langenfeld II
01.04.26 TG Hilgen - SSV Lützenkirchen
02.04.26 Genclerbirligi Opladen - SSV Bergisch Born II
02.04.26 SSV Dhünn - Türkiyemspor Remscheid
02.04.26 SC Ayyildiz Remscheid - TuRa Remscheid-Süd
02.04.26 Dabringhauser TV - SC Leichlingen
02.04.26 TS Struck - Hastener TV
02.04.26 TuS Quettingen - SV 09/35 Wermelskirchen II
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