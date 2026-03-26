 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Genclerbirligi winkt Platz eins, Langenfeld fordert 03 herau

Kreisliga A Remscheid-Solingen: In beiden Spitzengruppen ist das letzte Wort im Meisterschaftskampf noch lange nicht gesprochen. Genclerbirligi Opladen kann aus eigener Kraft nach oben springen.

von Markus Becker · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Genclerbirligi Opladen kann aus eigener Kraft Platz eins übernehmen.
Genclerbirligi Opladen kann aus eigener Kraft Platz eins übernehmen. – Foto: Andreas Bornewasser

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SC 08 R'wald
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Der VfB Langenfeld kann die Phalanx an Zweitvertretungen an in der Spitzengruppe wieder durchbrechen. Dafür geht es gegen Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 II. Neben Langenfeld hat auch der VfB Marathon Remscheid noch aussichtsreiche Chancen auf den ganz großen Wurf. Gegen die Sportfreunde Baumberg II könnte das Team von Tim Klammer wieder ein paar Plätze nach oben gutmachen.

In Gruppe 2 könnte Genclerbirligi Opladen die Tabellenführung übernehmen, da der SSV Bergisch Born II - derzeitiger Spitzenreiter - tatenlos und spielfrei zusehen muss. Genlerbirligi gastiert beim GSV Langenfeld II, der in der unteren Tabellenhälfte feststeckt. Auch der SC Ayyildiz Remscheid könnte theoretisch nach ganz oben springen. Dafür geht es gegen die Zweitvertretung des SV Wermelskirchen.

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So läuft der 25. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
13:00

So., 29.03.2026, 13:15 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
13:15

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
15:15

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
13:00live

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
15:00

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
13:00

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Das ist der nächste Spieltag

26. Spieltag
01.04.26 Dersimspor Solingen - 1. FC Monheim II
01.04.26 SV Solingen 08/10 II - Sportfreunde Baumberg II
01.04.26 SC Ayyildiz Remscheid II - SSV Bergisch Born III
01.04.26 VfB 06 Langenfeld - Inter Monheim
02.04.26 HSV Langenfeld II - TSV Solingen II
02.04.26 GSV Langenfeld - 1. FC Sport-Ring Solingen

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So läuft der 25. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
15:00

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
15:15

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
15:30

So., 29.03.2026, 12:30 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
12:30

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
15:00live

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
15:30

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
TS Struck
TS StruckTS Struck
15:30

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So geht es weiter

26. Spieltag
01.04.26 SC 08 Radevormwald - GSV Langenfeld II
01.04.26 TG Hilgen - SSV Lützenkirchen
02.04.26 Genclerbirligi Opladen - SSV Bergisch Born II
02.04.26 SSV Dhünn - Türkiyemspor Remscheid
02.04.26 SC Ayyildiz Remscheid - TuRa Remscheid-Süd
02.04.26 Dabringhauser TV - SC Leichlingen
02.04.26 TS Struck - Hastener TV
02.04.26 TuS Quettingen - SV 09/35 Wermelskirchen II

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