Genclerbirligi winkt Platz eins, Langenfeld fordert 03 herau

Genclerbirligi Opladen kann aus eigener Kraft Platz eins übernehmen. – Foto: Andreas Bornewasser

Der VfB Langenfeld kann die Phalanx an Zweitvertretungen an in der Spitzengruppe wieder durchbrechen. Dafür geht es gegen Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 II. Neben Langenfeld hat auch der VfB Marathon Remscheid noch aussichtsreiche Chancen auf den ganz großen Wurf. Gegen die Sportfreunde Baumberg II könnte das Team von Tim Klammer wieder ein paar Plätze nach oben gutmachen.

In Gruppe 2 könnte Genclerbirligi Opladen die Tabellenführung übernehmen, da der SSV Bergisch Born II - derzeitiger Spitzenreiter - tatenlos und spielfrei zusehen muss. Genlerbirligi gastiert beim GSV Langenfeld II, der in der unteren Tabellenhälfte feststeckt. Auch der SC Ayyildiz Remscheid könnte theoretisch nach ganz oben springen. Dafür geht es gegen die Zweitvertretung des SV Wermelskirchen.