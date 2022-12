Inter Monheim konnte sich gegen Genclerbirligi durchsetzen. – Foto: A.Sauter

Genclerbirligi Opladen fehlt die Energie gegen Inter So lief der Spieltag in der Kreisliga A Solingen.

In der Kreisliga A Solingen musste sich Genclerbirligi Opladen Inter Monheim geschlagen geben. Bergisch Neukirchen und Lützenkirchen siegen zum Abschluss des Jahres.

DV Solingen II – BV Bergisch Neukirchen 1:6 (0:1). Nach zuletzt zwei Niederlagen fanden die Neukirchener am letzten Spieltag vor der Winterpause zurück in die Spur und setzten sich klar beim Tabellenzwölften in Solingen durch. „Damit können wir jetzt in aller Ruhe und aus sportlicher Sicht mit einem zufriedenen Gefühl Weihnachten feiern“, sagte Trainer Michael Czok, der mit dem Auftritt zufrieden war und den klaren Erfolg als Ergebnis der geschlossenen Leistung seines Teams sah. Tino Ribicic gelang kurz vor dem Seitenwechsel der Führungstreffer. Andre Brandenburg (49.), Leon Kauermann (54./66.) sowie Philipp Mücke (62.) sorgten mit ihren Toren für die vorzeitige Entscheidung der insgesamt einseitigen Begegnung. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff machte Daniel Adamek mit dem 6:0 das halbe Dutzend voll, ehe den Gastgebern drei Minuten vor Abpfiff immerhin noch der Ehrentreffer gelang.

Genclerbirligi Opladen – Inter Monheim 1:4 (1:1). Über weite Strecken des Spiels boten die Opladener dem Aufstiegsfavoriten aus Monheim Paroli. Erst in der Schlussphase zogen die Gäste davon. Die Partie hatte mit einem frühen Rückstand begonnen, bereits nach acht Minuten kassierten die Gastgeber das 0:1. Doch Genclerbirligis Spielertrainer Mehmet Sezer glich nach etwas mehr als einer Viertelstunde zum 1:1 aus. Zum unglücklichen Zeitpunkt direkt nach dem Wiederanpfiff gingen die favorisierten Gäste wieder in Führung – ein Wirkungstreffer. Je weiter die Zeit voranschritt, desto offener wurde der Schlagabtausch beider Mannschaften. Schließlich setzten die Gäste aus dem Monheimer Süden die beiden entscheidenden Konter für den am Ende doch klaren Sieg. „Wir haben leider nicht die gleiche Energie wie in der Vorwoche auf den Platz gebracht. Das ist auch schon die ganze Erklärung für das Ergebnis“, berichtete Sezer.