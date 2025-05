Genclerbirligi Bischofsheim legt ordentlich vor

Rüsselsheim. Der Spitzenreiter hat gut vorgelegt: Mit einem klaren 4:0 (3:0) am Dienstagabend bei Hellas Rüsselsheim II konnte Genclerbirligi Bischofsheim die Tabellenführung in der Fußball-A-Liga auf fünf Punkte ausbauen und blickt nun gespannt am Sonntag auf das Verfolgerduell zwischen Türk Gücü Rüsselsheim und Trebur-Astheim.