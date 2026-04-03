Genclerbirligi bekommt im Topspiel auf die Ohren, Ayyildiz profitiert

In Gruppe 1 ist der neue Tabellenführe die zweite Mannschaft des 1. FC Monheim. Das Team von Matthias Backhausen drehte den anfänglichen Rückstand gegen Dersimspor Solingen und brauchte drei Punkte schlussendlich auch trotz langer Unterzahl ins Ziel. Der TSV Solingen II patzte unterdessen mit einem 1:1-Remis gegen den HSV Langenfeld II. Auch der VfB Langenfeld tritt mit einer Punkteteilung gegen Inter Monheim auf der Stelle.
In Gruppe 2 gewann der SSV Bergisch Born das Spitzenspiel gegen Genclerbirligi Opladen deutlich mit 5:1. Neuer Spitzenreiter ist aber der SC Ayyildiz Remscheid, der TuRa Remscheid-Süd mit 2:1 bezwang. Auch TuS Quettingen und der SC Radevormwald bleiben durch jeweils ungefährdete Erfolge ganz oben dran.
HSV Langenfeld II – TSV Solingen II 1:1
HSV Langenfeld II: Jan-Juca Trapp, Maurice Feger, Luca Höllman, Nick Basgier, Konstantin Mayer (83. Justin Haag), Ben Burghardt (64. Max Schmitz), Nicolas Maximilian Koschwitz, Lukas Sczyrba (50. Luca Nicolas Grandi), Yannick Mölders, Noel Luca Christmann, Marlon Bäumler (64. Fabio Salvatore Tuttolomondo) - Spielertrainer: Kevin Hering - Spielertrainer: Alexander Fischer - Trainer: Marvin Kinzer
TSV Solingen II: Nils Becker, Moritz Weierstall, Christopher Nötza, Jonas Heimann, Julian Heimann, Shane Elias Jürgen Pauly (66. Max Mwangi Birichi), Arda Konca (60. Maiko Rönchen), Saidow Jallow, Daniel Meijning (76. Simon Wagner), Benjamin Grzibek - Trainer: Tim Evertz
Schiedsrichter: Savvas Paschalidis - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Benjamin Grzibek (23.), 1:1 Ben Burghardt (40.)
Dersimspor Solingen – 1. FC Monheim II 2:4
Dersimspor Solingen: Luca Galante, Kevin Piotr Kania, Mustafa Rojhat Zengin, Adrian Kania (87. Ilaijah Xhelili), Ludomir Steranka (76. Sami Akhrif), Berdan Küpeli, Ahmet Ali Topuz, Leon Lynares Bihina, Ugur Can Kilicaslan, Mohammed Eid Bakeh, Chahid Achaaibi - Trainer: Güngör Kocaman
1. FC Monheim II: Jan Friederichsen, Martin Agyenim-Boateng, Marvin Nattermann (45. Erencan Ates), Niclas Isaac Ferreira Zufelde, Marcel Tillges, Dario Carpino (91. Adel Mustafa), Ji Hyeong Seo (67. Yasin Ben Ramdane), Vasilis Kallonis (75. Thomas Hammling), Emre Adigüzel, Mertay Sahin (89. Timo Marcell Ratz), Levent Plesina - Trainer: Matthias Backhausen
Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Ugur Can Kilicaslan (4.), 1:1 Vasilis Kallonis (19.), 1:2 Ji Hyeong Seo (45.), 1:3 Mertay Sahin (47.), 2:3 Berdan Küpeli (57.), 2:4 Martin Agyenim-Boateng (87.)
Gelb-Rot: Emre Adigüzel (55./1. FC Monheim II/)
SV Solingen 08/10 II – Sportfreunde Baumberg II 7:2
SV Solingen 08/10 II: Till Wiedler, Abdoulaye Diallo (53. Matthias Kacper Pielorz), Filip Mladenovic, Aron Wolny, Cihan Aykol, Faceli Conde (53. Rayane Sabba), Seyyid Taha Ünlü (70. Bahnushan Srikanthan), Savvas Kioroglou, Danilo Gargan, Berdan Yusuf Yalcin (78. Yusuf Senol Güncicek), Luan Ismajli (73. Oğuzhan Okyay) - Spielertrainer: Enis Batuhan Celik - Co-Trainer: Sasa Mladenovic
Sportfreunde Baumberg II: Normen Litschko, Abderrahim Outmani, Amin Sahli (86. Mohammad Elyas Rasooli), Alexander Leichner, Selami Algün, Xavier Klein (56. Hassan Dadpour), Maher Anakhrouch, Alexander Chrenko, Marcel Ogon, Soubhankham Bourommavong (70. Jürgen Salomon Oliver Kouedy), Stefan Laschewski - Trainer: Normen Litschko
Schiedsrichter: Andreas Braun - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Luan Ismajli (13.), 2:0 Berdan Yusuf Yalcin (24.), 3:0 Seyyid Taha Ünlü (33.), 4:0 Berdan Yusuf Yalcin (38.), 4:1 Stefan Laschewski (54.), 5:1 Seyyid Taha Ünlü (55.), 6:1 Berdan Yusuf Yalcin (61.), 6:2 Stefan Laschewski (66.), 7:2 Bahnushan Srikanthan (72.)
GSV Langenfeld – 1. FC Sport-Ring Solingen 5:0
GSV Langenfeld: Mika Sievert, Patrick Zaremba, Luca Kwasnitza, Pierre Leon Franke (69. Robert Schlottmann), Frederik Wulff (65. Tobias Nassen), Rafaele Lavalle, Roberto Di Matteo, Dardan Iseni, Florian Sascha Rehm, Betim Beqiri (77. Paul Becker), Philip Henning - Trainer: Marvin Spatz - Trainer: Veton Balaj
1. FC Sport-Ring Solingen: Asim Tas, Enes Aydin, Filippo La Ciacera, Gianni Lo Martire, Emrah Kalayci, Antony Frassanito, Ferhat Veliu, Sükrü Akgündüz, Frederico Miguel Niederelz, Ivan Ancona - Trainer: Carmine Maltempo
Schiedsrichter: Kevin Kühmichel (Solingen) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Philip Henning (18.), 2:0 Florian Sascha Rehm (75.), 3:0 Philip Henning (83.), 4:0 Philip Henning (84.), 5:0 Philip Henning (89.)
VfB 06 Langenfeld – Inter Monheim 1:1
VfB 06 Langenfeld: Chris Fiegler, Tim Seemann (78. Daniel Wagner), Noah Wiesner, Jeremy Wolter, Pablo Mauricio Aguirre, Chanon Karsten Kiwitt, Lukas Kubina (82. Lukas Hänsch), Marcel Krings (46. Leonardo Tuttolomondo), Oliver Hellwald (73. Amin Kumukov), Emilio Evangelista (53. Mario Stoffels), Florian Franke - Trainer: Fabian Krzykala
Inter Monheim: Benjamin Gladbach, Murat Can Goerguen, Walid Suleiman Rasho, Emir Abdulahi, Samir Al Khabbachi, Yasar Özer, Ahmed El Morabiti, Qasim Zadran, Mohamed Sinouh, Hoxhaj Iliev Qerim, Ismet Soylu - Spielertrainer: Yusuf Hünkar
Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 10
Tore: 0:1 Murat Can Goerguen (86.), 1:1 Leonardo Tuttolomondo (90.+4)
Rot: Jeremy Wolter (84./VfB 06 Langenfeld/Notbremse)
SC Ayyildiz Remscheid II – SSV Bergisch Born III 1:6
SC Ayyildiz Remscheid II: Oguz Yesilöz, Ahmet Orman, Davide Fragola, Cagatay Urtekin (61. Enes Yagiz), Albian Aliu, Sinan Duman, Muhammed Akbulut, Avni Jonuzi (65. Boris Elenov Yankov), Yanko Todorov (74. Hamdi Celik), Turan Chapadzhiev (62. Serdar Tavus) - Trainer: Musa Şenoğlu - Trainer: Erdal Sürmeli
SSV Bergisch Born III: Matthias Gumm, Peter Schumacher, Marcel Kritzinger, Batuhan Mekik, Robin Beckmann (85. Lennart Neuschäfer), Silas Beckmann, Tim Sieckendieck, Fabian Degen, Danny Hollik (89. Maximilian Behrendt), Joshua Pascal Arndt (77. Jan Christoph Ronge), Hamdi Yigit - Trainer: Patrick Leuchten - Trainer: Rene Seifert - Trainer: Holger Dieckmann
Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Robin Beckmann (42.), 0:2 Joshua Pascal Arndt (55.), 0:3 Joshua Pascal Arndt (70.), 1:3 Albian Aliu (75.), 1:4 Joshua Pascal Arndt (76.), 1:5 Hamdi Yigit (82.), 1:6 Hamdi Yigit (90.)
27. Spieltag
12.04.26 1. FC Monheim II - VfB Marathon Remscheid
12.04.26 SSV Bergisch Born III - GSV Langenfeld
12.04.26 TSV Solingen II - SC Ayyildiz Remscheid II
12.04.26 SC Germania Reusrath II - Dersimspor Solingen
12.04.26 Sportfreunde Baumberg II - HSV Langenfeld II
12.04.26 1. FC Sport-Ring Solingen - VfB 06 Langenfeld
12.04.26 SV 09/35 Wermelskirchen II - Dabringhauser TV
12.04.26 SSV Bergisch Born II - SC 08 Radevormwald
12.04.26 TuRa Remscheid-Süd - TuS Quettingen
12.04.26 Türkiyemspor Remscheid - SC Ayyildiz Remscheid
12.04.26 SSV Lützenkirchen - TS Struck
12.04.26 SC Leichlingen - TG Hilgen
12.04.26 GSV Langenfeld II - SSV Dhünn
12.04.26 BV Bergisch Neukirchen - Genclerbirligi Opladen
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: