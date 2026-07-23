Genc Osman zieht zweite und dritte Mannschaft vom Spielbetrieb zurück

Mit der Einführung der zweiten Mannschaft zur Saison 2009/10 stand dem SV Genc Osman Duisburg durchgängig ein Unterbau zum Aushängeschild der ersten Mannschaft zur Verfügung. Die in der Vorsaison in der A-Liga agierende Mannschaft wird allerdings vereinsseitig aufgelöst, ebenso wie die dritte Mannschaft, die zuletzt in der Kreisliga B spielte.
"Nach intensiven Gesprächen hat der SV Genc Osman Duisburg entschieden, die zweite und dritte Herrenmannschaft in der kommenden Saison nicht zu melden", sagt Justin Grepl, Sportdirektor des SV Genc Osman Duisburg zu der Entscheidung. Aus seiner Sicht prioriesieren die Vereinsvertreter dadurch die internen Ansprüche, nämlich "verantwortungsvolle Planung und den Anspruch, unseren Teams weiterhin gute Rahmenbedingungen und verlässliche Betreuung zu bieten."
Einen kleinen Einblick zu den Hintergründen liefert Grepl ebenfalls: "Da es immer schwieriger wurde, mehrere Seniorenmannschaften dauerhaft in der nötigen Qualität und Kontinuität zu führen, bündeln wir unsere Kräfte und stärken unsere Strukturen. Für uns gilt klar: Qualität vor Quantität."
Logischerweise liegt künftig also der klare Fokus auf der Entwicklung der ersten Mannschaft, die mit dem vierten Platz aus der Vorsaison sogar nur haarscharf an den potenziellen Aufstiegsplätze zur Landesliga vorbeischlitterte. Dazu stellt der Verein jeweils ein Team bei den U19-, U17- und U15-Junioren.
Yüksel Karakilic, Abteilungsleiter Senioren, verdeutliche die zukünftige Vereinsausrichtung, die mit der Entscheidung einhergeht: "Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt richtig für die Zukunft unseres Vereins ist. Er schafft die Grundlage, unsere erste Mannschaft gezielt weiterzuentwickeln und den Seniorenbereich langfristig zu stabilisieren."
Auf dem Niveau der Senioren trägt künftig also nur noch ein Team, die Verantwortung, den SV Genc Osman zu repräsentieren. In knapp drei Wochen geht es für das Team von Yalcin Nezir auch wieder um Punkte.