Genc Osman und Neukirchen-Vluyn lassen es krachen

Mert Yagci trifft für den SV Genc Osman doppelt. – Foto: Mikail Öztürk

Gleich mehrere spannende Duelle stehen in der Bezirksliga, Gruppe 5, am 22. Spieltag an. Im Fokus steht sicherlich das Spitzenspiel zwischen Rheinland Hamborn und dem Duisburger FV 08 am Samstagabend, aber auch das Verfolgerduell zwischen dem SV Genc Osman und dem Mülheimer SV am Freitagabend verspricht einen packenden Fußballabend. Ganz im Zeichen des Abstiegskampfes steht die Begegnung zwischen Rhenania Hamborn und SuS 21 Oberhausen. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

Klare Angelegenheiten waren die Freitagabendspiele. Sowohl der FC Neukirchen-Vluyn als auch der SV Genc Osman konnten ihre Duelle mit 4:1 gewinnen. Der FCNV setzte sich nach frühem Rückstand beim SC 1920 Oberhausen durch. Die Anfangsphase gehörte zunächst aber den Gastgebern, die nach zwei Großchancen im dritten Anlauf erfolgreich waren. Yusuf Allouce vollendete ein sehenswertes Solo mit dem Führungstreffer nach neuen Minuten. In der Folge kamen die Gäste besser in die Partie und konnten bis zur Pause durch Jesko Dezelak (16.), Luis Gizinski (32.) und Adis Dedic (39.) die Begegnung zur ihren Gunsten drehen. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Gizinski für die Entscheidung (48.).

Nach dem Remis gegen den Spitzenreiter am vergangenen Wochenende hat Genc Osman im Verfolgerduell gegen den Mülheimer SV nachgelegt. Mert Yagci markierte nach neun Minuten das 1:0 für die Gastgeber, im weiteren Verlauf gab es zahlreiche gute Gelegenheiten auf beiden Seiten. Auch nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter, jubeln durfte indes nur ein Team. Yagci stellte mit seinem zweiten Tor des Abends auf 2:0 (51.). Mit dem 3:0 von Argjent Emrula nach 63 Minuten war die Vorentscheidung gefallen, auch wenn Thore Uteg den MSV nur drei Zeigerumdrehungen später noch einmal heranbrachte. Das Finale hatte sich Genc für die Schlussphase aufgespart. Nach Steckpass von Yagci zimmerte Emrula die Kugel zum 4:1-Endstand unter die Latte. Topspiel am Samstag

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr GSG Duisburg GSG Duisburg SuS 09 Dinslaken Dinslaken 09 15:00 PUSH

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr VfB Homberg VfB Homberg II Duisburger SV 1900 DSV 1900 15:15 live PUSH

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr TuS Asterlagen Asterlagen Viktoria Buchholz Buchholz 15:30 PUSH