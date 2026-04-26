 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Genc Osman legt vor, Rheinland Hamborn will sich absetzen

In der Bezirksliga, Gruppe 5, gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg. Können der Duisburger SV 1900 und der Duisburger FV 08 Schritt halten mit Rheinland Hamborn?

von Marcel Eichholz · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser
Rheinland Hamborn will den nächsten Schritt Richtung Aufstieg gehen.
Rheinland Hamborn will den nächsten Schritt Richtung Aufstieg gehen. – Foto: Laura Weyl

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Mit der geballten Power von acht Partien am Sonntag geht die Bezirksliga, Gruppe 5, in den 29. Spieltag. Während es für die Spvgg Meiderich 06/95, Rhenania Hamborn und die GSG Duisburg wohl um den letzten Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt geht, will sich Rheinland Hamborn an der Tabellenspitze weiter absetzen.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Genc Osman greift an

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
0
2
Abpfiff

Der SV Genc Osman Duisburg hat seine Position in der Lauerstellung gefestigt. Am Freitagabend siegte das Team bei Schwarz-Weiß Alstaden mit 2:0 und kletterte vorerst auf den dritten Tabellenplatz. Nach einer Viertelstunde traf Mert Yagci mit seinem 29. Saisontor zur frühen Führung. In der zweiten Hälfte verpasste es Sandro Garcia Melian zunächst auf 2:0 zu erhöhen. Sein Strafstoß wurde von Alstadens Keeper Ajara Djamal Ehlert pariert (59.). Wenig später konnte er dann aber doch jubeln und den Endstand erzielen (72.).

Das sind die Spiele am Sonntag

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30

Heute, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:00live

____

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz
So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95
So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900
So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen
So., 03.05.26 19:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - TuS Asterlagen
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Duisburger FV 08
So., 10.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Rheinland Hamborn
So., 10.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 09 Dinslaken
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 10.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Mülheimer SV 07
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Genc Osman Duisburg

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: