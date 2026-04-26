Genc Osman legt vor, Rheinland Hamborn will sich absetzen

Der SV Genc Osman Duisburg hat seine Position in der Lauerstellung gefestigt. Am Freitagabend siegte das Team bei Schwarz-Weiß Alstaden mit 2:0 und kletterte vorerst auf den dritten Tabellenplatz. Nach einer Viertelstunde traf Mert Yagci mit seinem 29. Saisontor zur frühen Führung. In der zweiten Hälfte verpasste es Sandro Garcia Melian zunächst auf 2:0 zu erhöhen. Sein Strafstoß wurde von Alstadens Keeper Ajara Djamal Ehlert pariert (59.). Wenig später konnte er dann aber doch jubeln und den Endstand erzielen (72.).