Genc Osman fordert DFV, Rheinland bei Asterlagen & GSG unter Druck

So geht es in der Bezirksliga 5 weiter. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Spieltag 21 in der Bezirksliga, Gruppe 5: Tabellenführer Duisburger FV steht vor dem Topspiel beim SV Genc Osman, zudem empfängt der TuS Asterlagen Rheinland Hamborn. Spannend wird es im Tabellenkeller vor allem für die GSG Duisburg. Der Tabellen-16. darf gegen den direkten Kontrahenten SuS Oberhausen nicht verlieren, um den Relegationsplatz nicht aus den Augen zu verlieren. Der Rückstand beträgt nur drei Punkte.

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen SuS 21 Oberh GSG Duisburg GSG Duisburg 15:30

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr VfL Repelen VfL Repelen VfB Homberg VfB Homberg II 15:30

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr TuS Asterlagen Asterlagen Rheinland Hamborn Rheinland 15:30

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Mülheimer SV 07

Sa., 07.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08

Sa., 07.03.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen

So., 08.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 09 Dinslaken

So., 08.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Meiderich 06/95

So., 08.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900

So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Buchholz

So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfL Repelen

23. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfB Homberg II

So., 15.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rhenania Hamborn

So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSG Duisburg

So., 15.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen

So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 15.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - TuS Asterlagen

So., 15.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Rheinland Hamborn

So., 15.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg