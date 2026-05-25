Genc Osman bindet Kapitän Emre Onur für eine weitere Spielzeit

Emre Onur bleibt dem SV Genc Osman Duisburg treu. Der Kapitän hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und soll auch weiterhin eine zentrale Rolle beim ambitionierten Bezirksligisten einnehmen.
Für den 26-Jährigen war die Entscheidung vor allem eine Herzensangelegenheit. "Ich kenne das familiäre Umfeld bei Genc Osman. Ich weiß, worauf der Verein Wert legt und kann mich damit voll identifizieren“, erklärt Onur. Bereits in der Vergangenheit lief der Offensivspieler mehrere Jahre für den Klub auf, ehe er zwischenzeitlich zu Arminia Klosterhardt wechselte. Zur laufenden Saison kehrte er zurück und überzeugte direkt wieder als Führungsspieler.
Mit insgesamt 19 Scorerpunkten zählt Onur in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern im Team. Dennoch musste er sich erstmals in die Funktion des Kapitäns hineinfinden. "Für mich war das eine ungewohnte neue Rolle, in die ich hineinwachsen musste. Ich würde aber behaupten, dass mir das relativ gut gelungen ist“, sagt der Offensivmann.
Zwei Spieltag vor Saisonschluss stehen die Duisburger zwar auf einem achtbaren vierten Platz, ins Aufstiegsrennen wird das Team von Hakan Katiriciouglu aber nicht eingreifen können. Trotzdem bewertet Onur die Spielzeit positiv. "Unser Saisonverlauf war ordentlich. Am Ende haben wir uns ein bisschen schleifen lassen, was sich tabellarisch bemerkbar gemacht hat.“
Für die kommende Saison formuliert der Kapitän bereits klare Ziele. "Wir wollen nächstes Jahr wieder oben mitspielen und für Unruhe sorgen. Wenn das am Ende den Aufstieg bedeutet, dann ist das definitiv unser Ziel.“ Die Verantwortlichen hätten ihm ein Projekt vorgestellt, mit dem er sich "voll identifizieren“ könne.
Mit der Verlängerung von Onur hält der SV Genc Osman Duisburg nicht nur einen erfahrenen Leistungsträger, sondern auch eine wichtige Identifikationsfigur in den eigenen Reihen. In Can Funke (ESC Rellinghausen), Samuel Frimpong und Yusuf Turnali (SV Rhenania Hamborn) stehen auch bereits drei Verstärkungen für den kommenden Kader fest.