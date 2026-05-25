Genc Osman bindet Kapitän Emre Onur für eine weitere Spielzeit Bezirksliga, Gruppe 5: Nach Platz vier und einer insgesamt ordentlichen Spielzeit setzt der SV Genc Osman Duisburg weiter auf Kontinuität. Kapitän Emre Onur hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und bekennt sich klar zum Projekt an der Oberhauser Allee. von Markus Becker · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Emre Onur bleibt dem SV Genc Osman Duisburg erhalten. – Foto: Spielerprofil

Emre Onur bleibt dem SV Genc Osman Duisburg treu. Der Kapitän hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und soll auch weiterhin eine zentrale Rolle beim ambitionierten Bezirksligisten einnehmen.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr GSG Duisburg GSG Duisburg SV Genc Osman Duisburg Genc Osman 15:00 PUSH

Für den 26-Jährigen war die Entscheidung vor allem eine Herzensangelegenheit. "Ich kenne das familiäre Umfeld bei Genc Osman. Ich weiß, worauf der Verein Wert legt und kann mich damit voll identifizieren“, erklärt Onur. Bereits in der Vergangenheit lief der Offensivspieler mehrere Jahre für den Klub auf, ehe er zwischenzeitlich zu Arminia Klosterhardt wechselte. Zur laufenden Saison kehrte er zurück und überzeugte direkt wieder als Führungsspieler. Mit insgesamt 19 Scorerpunkten zählt Onur in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern im Team. Dennoch musste er sich erstmals in die Funktion des Kapitäns hineinfinden. "Für mich war das eine ungewohnte neue Rolle, in die ich hineinwachsen musste. Ich würde aber behaupten, dass mir das relativ gut gelungen ist“, sagt der Offensivmann.