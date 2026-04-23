»Genau mein Ding«: Willi Petz heuert in Wenzenbach an

Willi Petz (Mitte) mit seinem künftigen Trainerpartner Mike Rückerl (rechts) und dem Vorsitzenden Matthias Beier. – Foto: SV Wenzenbach

Bis vor Kurzem stand Petz an der Seitenlinie des Kreisligisten SG Peising/Bad Abbach II. Zuvor trainierte er die SpVgg Ramspau und führte sie aus der Kreisklasse in die Bezirksliga. Als Reserve-Trainer und Sportlicher Leiter war er auch lange beim TSV Kareth-Lappersdorf aktiv. Mit der Rückkehr zum SV Wenzenbach schließt sich für den im positivsten Sinne fußballverrückten Petz ein Kreis. Denn bereits vor rund 15 Jahren coachte er die Wenzenbacher „Erste“. „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Vor Jahren fungierte ich schon mal in Wenzenbach als Trainer der ersten Mannschaft. Das war ein super Erlebnis und es sind super Menschen dort. Seither ist der Kontakt nie abgerissen. Was die Verantwortlichen um Matthias Beier und Stefan Scherr in den letzten Jahren geleistet haben, ist aller Ehren wert. Der SV Wenzenbach ist ein aufstrebender Verein, was man schon am Kunstrasen, dem Gelände und allem Drum und Dran sieht. Mit der ersten Mannschaft haben sie großen Erfolg. In der Zweiten kicken teilweise noch Spieler, die ich damals schon in der Ersten trainiert habe. Das ist eine super Truppe und eine sehr interessante Aufgabe. Ich freue mich darauf. Das ist genau mein Ding“, so Petz zu seiner baldigen Rückkehr nach Wenzenbach.



Matthias Beier aus der sportlichen Leitung des SVW erklärt die Hintergründe, warum der Verein einen weiteren Trainer fürs Kreisklassen-Team gesucht hat: „Kacper Zawada hat als Polizist Schichtdienst und ist nicht immer da. Auch bei Mike Rückerl kann es aus beruflichen Gründen – hier ist es stark eingespannt – sein, dass er im Training fehlt. Darum haben die beiden um eine Unterstützung gebeten.“ Mit Petz waren sich die Wenzenbacher Verantwortlichen schnell einig: „Wir sind im Verein alle überglücklich, dass es mit Willi geklappt hat. Er war bereits vor 15 Jahren bei uns im Verein, ist in ganz Regensburg bekannt und beliebt. Mehrere Spieler aus unseren drei Herrenmannschaften haben bereits unter ihm gespielt. Die ersten Gespräche waren gleich echt super und es gab beidseitig keinen Zweifel, dass wir das machen. Willi wird zusammen mit Mike als Haupttrainer agieren und Kacper bleibt Co“, erklärt Beier.



