"Genau die richtige Reaktion" – Tabellenführer schlägt Bornheim Hülsenbusch und Rücker sichern Auswärtssieg des SV Bergisch Gladbach 09 von Andreas Santner

Kevin Kruth war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. – Foto: LaBima

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat die erste Niederlage der Saison schnell abgehakt und seine Tabellenführung in der Mittelrheinliga verteidigt. Beim Aufsteiger SSV Bornheim setzte sich das Team von Trainer Kevin Kruth mit 2:0 durch. Bornheim bleibt damit bei 22 Punkten und vorerst auf Rang zehn – könnte im Laufe des Spieltags aber noch von der Konkurrenz eingeholt werden.

Vor 180 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine umkämpfte Partie, in der Bornheim mit einfachen, aber wirkungsvollen Mitteln agierte. Bergisch Gladbach war darauf vorbereitet. „Es war das erwartete schwierige Auswärtsspiel auf einem kleinen Platz“, erklärte Trainer Kevin Kruth nach der Partie. Der Gegner habe „fast ausschließlich mit langen Bällen agiert und versucht, über einen Stoßstürmer vorne die Bälle festzumachen“. Seine Mannschaft habe das jedoch über weite Strecken konsequent verteidigt.

Ausgeglichene erste Halbzeit Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen. Bornheim hatte sogar die größte Gelegenheit zur Führung, als ein zweiter Ball nach einer Klärungsaktion an die Latte sprang. „Da hatten wir ein Stück weit Glück“, räumte Kruth ein. Auf der anderen Seite vergab Soufian Amaadacho eine Großchance für die Gäste, als Bornheims Torhüter stark parierte. Folgerichtig ging es mit einem leistungsgerechten Remis in die Pause. Nach dem Seitenwechsel übernahm Bergisch Gladbach zunehmend die Kontrolle. „In der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel deutlich mehr in unsere Richtung entwickelt“, sagte Kruth. Seine Mannschaft hatte mehr Ballbesitz und fand bessere Lösungen im Angriffsspiel. Amaadacho kam zunächst zweimal zu guten Möglichkeiten – einmal frei vor dem Tor nach einer kurzen Ecke und wenig später mit einem Abschluss, der nur knapp am langen Pfosten vorbeistrich.