"Genau das was ich gebraucht habe" Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 ein echtes Topspiel an: Am Ostersamstag empfängt der SV Jena-Zwätzen den SV Schmölln. von Fabian Göb · 03.04.2026, 13:30 Uhr · 0 Leser

Leon Gentsch (rotes Trikot) steht stellvertretend für den Schmöllner Aufschwung. – Foto: Bastian Hubatsch

Wenn der SV Schmölln am Wochenende im Spitzenspiel auf Jena-Zwätzen trifft, steht vor allem ein Spieler besonders im Fokus: Leon Gentsch. Der Angreifer befindet sich aktuell in überragender Form, erzielte in den letzten vier Spielen acht Tore und steht insgesamt bei 19 Treffern aus 19 Saisonspielen. Damit ist er einer der entscheidenden Faktoren dafür, dass sich Schmölln in der Rückrunde zurück ins Aufstiegsrennen gespielt hat. Im Vorbericht spricht er über die Gründe für die starke Rückrunde, seinen Wechsel nach Schmölln, den möglichen Aufstieg sowie über den kommenden Gegner.

Gründe für die starke Rückrunde Dass Schmölln nach einer durchwachsenen Hinrunde wieder ganz oben mitmischt, hat für Gentsch vor allem personelle Gründe. In der ersten Saisonhälfte musste die Mannschaft immer wieder auf verletzte Spieler verzichten, wodurch Konstanz im Spiel fehlte. „Wir hatten in der Hinrunde viele Ausfälle durch Verletzungen und dadurch selten eine konstante Breite im Kader. Die Stimmung war immer gut, aber irgendwann kannst du die Ausfälle nicht mehr auffangen“, erklärt er. In der Rückrunde habe sich die Situation dann deutlich verbessert, da viele Spieler zurückgekehrt seien. „Jetzt können wir im Training und im Spiel wieder aus den Vollen schöpfen. Dadurch bekommen wir auch als Team mehr Konstanz in unsere Abläufe.“

Der Wechsel nach Schmölln als wichtiger Schritt Für Gentsch selbst war der Wechsel nach Schmölln im Nachhinein genau die richtige Entscheidung. Er habe hier die Möglichkeit bekommen, sich sportlich weiterzuentwickeln und fühle sich im Verein sehr wohl. „Der Schritt aus Altenburg raus und nach Schmölln zu wechseln war das, was ich gebraucht habe, um nochmal auf ein besseres Level zu kommen. Ich habe mich super eingelebt und fühle mich sehr wohl“, so der Torjäger. Mannschaftserfolg vor persönlichen Toren Auch wenn er kurz davor steht, seine Torquote aus der Vorsaison wieder zu erreichen oder sogar zu übertreffen, stehen für ihn persönliche Statistiken nicht an erster Stelle. Viel wichtiger seien Gesundheit und der Erfolg der Mannschaft. „Mein persönliches Ziel ist erstmal, verletzungsfrei zu bleiben, denn Gesundheit ist das Wichtigste. Dann will ich der Mannschaft so gut es geht zu Siegen verhelfen – mit Toren, Vorlagen oder guten Aktionen. Einfach alles für das Team reinhauen, denn die Mannschaft und der Verein stehen im Vordergrund.“ Langfristig wolle er dennoch das Maximum aus sich herausholen: „Ich will weiter hart an mir arbeiten und einfach sehen, in welchen höheren Ligen ich mich noch etablieren kann.“