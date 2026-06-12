"Genau das macht uns als Team aus" FuPa stellt Meister vor: Die KSG Eislingen holt sich den Titel in der Kreisliga A3 Neckar/Fils und steigt in Bezirksliga auf. von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Harich

Die Saison in der Kreisliga A3 Neckar/Fils is beendet, und die KSG Eislingen feiert den Gewinn der Meisterschaft. Nach drei Jahren des kontinuierlichen Anlaufs macht die Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt. Die beiden Spielertrainer Uwe Grupp und Timo Webinger ziehen eine positive Bilanz über den ausgeprägten Teamgeist, personelle Veränderungen und das klare Ziel für die kommende Spielzeit.

Ausgiebige Feierlichkeiten im Kreis der KSG-Familie

Der Gewinn der Meisterschaft hat bei allen Beteiligten großen Jubel und Erleichterung ausgelöst. Unmittelbar nach dem Saisonende feierte die Mannschaft den Erfolg im heimischen Umfeld ausgiebig mit ihren treuen Unterstützern. Spielertrainer Uwe Grupp schildert die emotionale Atmosphäre gegenüber FuPa: „Wir haben den Aufstieg ausgiebig gefeiert – bei uns zu Hause beim KSG, gemeinsam mit Freunden, Sponsoren, Familie und Fans. Es war ein richtig besonderer Moment, den wir alle zusammen genießen konnten.“ Die Zahlen einer meisterlichen Spielzeit

Ein Blick auf die Abschlusstabelle verdeutlicht die Konstanz, mit der sich die Mannschaft den Spitzenplatz erarbeitet hat. Die KSG Eislingen beendet die Spielzeit nach 30 absolvierten Partien auf dem ersten Rang mit 69 Punkten. Die Bilanz verzeichnet 21 Siege, sechs Unentschieden und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 83:37. Dieser Erfolg ist das Resultat einer kontinuierlichen Arbeit über mehrere Jahre hinweg. Spielertrainer Timo Webinger ordnet gegenüber FuPa den Triumph historisch ein und blickt bereits nach vorne: „Wir spielen seit drei Jahren um den Aufstieg und haben uns diesen Erfolg jetzt verdient. Für die kommende Saison ist unser ganz klares Ziel der Klassenerhalt.“ Ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Vizemeister Der härteste Konkurrent im Kampf um den begehrten Titel lieferte dem Spitzenreiter bis zum Schluss ein packendes Duell auf Augenhöhe, zog am Ende jedoch knapp den Kürzeren. Die SG Bad Überkingen/Hausen beendet die Saison nach 30 absolvierten Spielen mit 66 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Ausbeute des Verfolgers verzeichnet 19 Siege, neun Unentschieden und zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 83:40. Am Ende gaben somit drei Zähler den Ausschlag zugunsten der Eislinger.

– Foto: KSG Eislingen

Der Ausschlag für die Meisterschaft Als entscheidender Schlüssel für den Triumph über die starke Konkurrenz erwies sich im Laufe der Monate der Zusammenhalt. Auf die Frage, was letztendlich den Ausschlag für den Titelgewinn gegeben habe, betont Spielertrainer Uwe Grupp: „Ausschlaggebend für unsere Meisterschaft war, dass wir ein eingeschworener Haufen sind und unbedingt den Aufstieg wollten. Dieser Teamgeist und der gemeinsame Wille haben am Ende den Unterschied gemacht.“ Emotionalität, Biss und gegenseitige Unterstützung Auf dem Rasen und im täglichen Trainingsbetrieb untermauerten die Spieler ihren Anspruch. Spielertrainer Timo Webinger beschreibt die Stärken wie folgt: „Unsere Stärken liegen vor allem in unserer Emotionalität, unserem Biss und unserem großen Willen. Dazu kommt unsere Lernbereitschaft und dass wir immer füreinander da sind – genau das macht uns als Team aus.“ Gemeinsames Festwochenende in Düsseldorf Nach den kräftezehrenden Wochen im Meisterschaftskampf steht für die Spieler nun die Erholung an. Das Team wird die spielfreie Zeit nutzen, um den errungenen Titel fernab der Heimat noch einmal gebührend zu zelebrieren. Bezüglich einer geplanten Mannschaftsreise erklärt Spielertrainer Uwe Grupp kurz und voller Vorfreude: „Wir werden übers Wochenende nach Düsseldorf fahren und dort gemeinsam unsere Meisterschaft ausgiebig feiern.“ Die selbstverständliche Annahme der neuen Liga Zweifel daran, ob die Mannschaft den verdienten sportlichen Schritt in die nächsthöhere Spielklasse auch tatsächlich antreten wird, lässt die sportliche Leitung derweil gar nicht erst aufkommen. Nach den jahrelangen Anläufen ist die Promotion die einzig logische Konsequenz. Spielertrainer Timo Webinger stellt dies unmissverständlich klar: „Ja, wir werden unser Aufstiegsrecht wahrnehmen.“

– Foto: Peter Harich