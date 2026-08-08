„Genau dafür sind die Jungs auch aufgestiegen“

– Foto: Maurice Danner

Für VfL Olympia Duderstadt beginnt am Sonntag ein neues Kapitel: Nach dem Aufstieg steht für die Mannschaft der erste Bezirksliga-Spieltag seit 26 Jahren an. Zu Gast ist die SG Niedernjesa, die nach einem personellen Umbruch und einem erfolgreichen Pokalauftakt mit einem Auswärtssieg in die Saison starten will.

Für Jan Ringling, den Sportdirektor von VfL Olympia Duderstadt, ist die Vorbereitung auf den Gegner dabei nur bedingt planbar. „Zum Gegner können wir relativ wenig sagen, wir haben sie uns einmal angeschaut. Urlaubszeit, personell extrem viel passiert in dem Verein, von daher bleibt das abzuwarten“, sagt Ringling. Für Duderstadt bedeutet das vor allem, den Blick auf die Dinge zu richten die sie einschätzen können: sich selbst. „Wir können nur auf uns gucken, müssen schauen, dass wir unsere PS auf die Straße kriegen.“

Dass die Partie für den Aufsteiger mehr ist als ein gewöhnlicher Saisonbeginn, liegt auf der Hand. Nach 26 Jahren kehrt Duderstadt in die Bezirksliga zurück und tut dies nicht irgendwo, sondern vor eigenem Publikum. Ringling sieht genau darin einen wesentlichen Faktor für den Ausgang der Partie. „Ein großer Faktor wird sicherlich sein, wie wir damit umgehen, dass wir nach 26 Jahren das erste Mal Bezirksliga spielen, für unsere Stadt, in unserer Stadt, vor unseren eigenen Zuschauern.“

Die Herausforderung besteht für Duderstadt damit zunächst auch darin, die besondere Atmosphäre anzunehmen, ohne sich von ihr hemmen zu lassen. „Ich glaube, wenn wir die Nervosität ablegen, wenn wir uns schnell darauf konzentrieren, dass es hier nur um Fußball geht, dann sind wir da und dann muss man auch mit uns rechnen, dass wir das Spiel auch positiv gestalten können“, sagt Ringling. Gleichzeitig weiß er um die Konsequenz, falls dies nicht gelingt: „Schaffen wir das nicht, wird es schwer.“

Für den VfL ist die Partie zugleich die erste Gelegenheit, nach dem erfolgreichen Aufstieg zu zeigen, dass die Mannschaft auch auf diesem Niveau bestehen kann. Die Aufgabe ist dabei aus Sicht des Sportdirektors durchaus anspruchsvoll. Niedernjesa werde ein „kämpferisch sehr starker Gegner“ sein, der „möglicherweise auch vom Trainer sehr gut eingestellt sein wird“. Entsprechend groß ist der Respekt vor dem Auftaktgegner.

Bei Niedernjesa fällt der Blick dagegen stärker auf die vergangenen Wochen. Trainer Christian Nitsche musste in der Sommerpause einen erheblichen personellen Umbruch bewältigen. „Wir haben im Sommer so einen kleinen strukturellen Umbruch hinnehmen müssen. Bei der SG Niedernjesa haben sieben oder acht Leistungsträger den Verein verlassen und wir haben insgesamt 14 Neuzugänge“, berichtet Nitsche. In einer Vorbereitung von lediglich knapp viereinhalb bis fünf Wochen galt es deshalb, die neue Mannschaft möglichst schnell zusammenzuführen.

Der Umbruch zeigt sich in der herangehensweise an die Vorbereitung. „Darauf lag auch der Fokus der letzten Wochen. Also einmal funktionale Fitness und Ausdauer, aber insbesondere auch die Integration der Neuen“, erklärt Nitsche. Der erste Pflichtspielauftritt lieferte anschließend ein Erfolgserlebnis: Niedernjesa setzte sich in der ersten Bezirkspokalrunde mit 1:0 gegen den Ligakonkurrenten RSV Göttingen durch. Nitsche wertet den Erfolg als „unser erstes kleines Erfolgserlebnis“.

Dieses Ergebnis nimmt Niedernjesa nun mit in den Ligastart. Dass der Gegner ein Aufsteiger ist, macht die Aufgabe für Nitsche dabei durchaus interessant. „Ich denke, dass wir mit dem Aufsteiger Duderstadt ein Los bekommen haben, was rein sportlich gesehen erst mal machbar ist, aber was auch eine gewisse Brisanz mitbringt.“ Die Einschätzung ist zugleich mit einem klaren Auftrag verbunden: Für Niedernjesa zählt im Kampf um den Klassenerhalt jeder Punkt.

„Wir von der SG Niedernjesa haben grundsätzlich erst mal das Ziel des Klassenerhalts. Und von daher wird für uns jeder erdenkliche Punkt im Laufe der Saison wichtig werden“, sagt Nitsche. Gerade gegen einen Aufsteiger möchte seine Mannschaft deshalb nicht mit leeren Händen vom Platz gehen. „Da erhoffen wir uns natürlich gerade auch gegen einen Aufsteiger, auch wenn es auswärts in Duderstadt sein wird, dass wir etwas Zählbares, idealerweise einen Sieg, mitnehmen wollen.“

Die Zuversicht des Trainers speist sich auch aus eigenen Erfahrungen mit Duderstadt. In der vergangenen Saison traf Nitsche als Trainer der SG Radolfshausen im Pokal auf den kommenden Gegner und setzte sich mit seiner damaligen Mannschaft durch. „Von daher weiß ich durchaus um die Qualitäten der Mannschaft, aber eben auch die Schwächen“, sagt Nitsche. Genau an diesen Schwächen möchte Niedernjesa ansetzen: „Die Schwächen wollen wir natürlich idealerweise nutzen, um auch mit der SG Niedernjesa am Sonntag auf dem Westerborn erfolgreich zu sein.“

Personell kann Nitsche dabei weitgehend aus dem Vollen schöpfen. „Grundsätzlich steht uns, abgesehen vom Ausfall von Jannis Mattern, der Kader soweit zur Verfügung“, sagt der Trainer. Entsprechend optimistisch blickt er auf den Start in den Liga-Betrieb und formuliert das Ziel deutlich: „Idealerweise wollen wir einen Auswärtssieg zum Start in den Liga-Betrieb forcieren.“

Auch Duderstadt kommt mit einem Pflichtspiel aus der Vorwoche im Rücken. In der ersten Bezirkspokalrunde traf der Aufsteiger auf den Landesligisten SVG Göttingen und musste sich erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. Für die Mannschaft war es damit bereits ein erster Härtetest, ehe nun der Einstieg in den Bezirksliga-Alltag folgt.

Für Ringling ist entscheidend, dass seine Mannschaft die besondere Situation nicht überbewertet. Der Respekt vor dem Gegner sei vorhanden, gleichzeitig soll die Mannschaft die Partie mit Selbstvertrauen angehen. „Ganz ehrlich, genau dafür sind die Jungs auch aufgestiegen. Genau das ist das, was wir wollen“, sagt er. Entsprechend lautet die Vorgabe: „Von daher gehen wir das Spiel mit einer großen Vorfreude an, mit dem nötigen Respekt, aber trotzdem auch mit offenem Visier.“

Damit treffen am Sonntag zwei Mannschaften aufeinander, die ihren Saisonauftakt aus unterschiedlichen Gründen mit besonderer Aufmerksamkeit erwarten. Duderstadt steht vor dem ersten Bezirksliga-Heimspiel seit 26 Jahren und möchte den Aufstieg vor eigenem Publikum bestätigen. Niedernjesa wiederum hat nach dem personellen Umbruch bereits einen ersten Pflichtspielsieg eingefahren und will die Grundlage für das erklärte Saisonziel Klassenerhalt möglichst früh legen.