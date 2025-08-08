"Genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben"

Am heutigen Freitagabend kommt es in Nordhorn zum Aufsteigerduell zwischen Eintracht Nordhorn und BW Lohne II. Während die Eintracht am ersten Spieltag im Stadtderby nicht nur das Spiel, sondern durch Platzverweise auch zwei Spieler verlor, gewann Lohne II mit 2:0 gegen Vechta und will den zweiten Sieg direkt nachlegen..

Während viele Teams unter der Woche im Pokal unterwegs waren, konnten die beiden Aufsteiger ruhen und gehen fit in das Aufsteigerduell. Kadertechnisch werden dabei bei der Eintracht die Gesperrten fehlen sowie Logan Philips und Shane De Leon, die sich unter der Woche verletzt haben. "Wir sind ansonsten erholt und wollen die Dinge die wir nicht gut gemacht haben besser machen." so Coach Christian Hemlein. Bei den Gästen werden Max Möllenkamp und Fynn Dauny fehlen. "Ansonsten stehen alle Jungs zur Verfügung." so Co-Trainer Finn Schumacher.

Das Ziel wurde auf beiden Seiten recht offensiv ausgegeben: "Wir wollen an unsere super Leistung aus dem Vechta-Spiel anknüpfen und unseren Saisonstart veredeln." so Schumacher. Auf der Gegenseite sagte Hemlein: "Das Ziel ist es natürlich einen Heimsieg zu erreichen und die ersten Punkte zu holen. Es wird darauf ankommen, Fehler, die wir viel zu viel gemacht haben, zu minimieren und abzustellen."

Auf Seiten der Gäste sagte Schumacher: "Wir wollen genau da weiter machen, wo wir aufgehört haben. Diszipliniert verteidigen und aus einem kompakten Aufbau Torchancen kreieren. Außerdem kommt es wieder auf die Einstellung an. Wenn wir das Spiel so annehmen wie gegen Vechta, weiterhin mental und kommunikativ zu stark auftreten, wird es jeder Gegner schwer gegen uns haben."



