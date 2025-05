"Gemütlicher Sommerkick“: Grünwald geht mit Rückenwind in Relegation

Es hat in den letzten Wochen nicht viel gefehlt zu einem Abstiegsendspiel des TSV Grünwald gegen den FC Ismaning. Mit einem Sieg mehr hätten die Kicker aus dem Münchner Süden noch die Chance bekommen, direkt die Bayernliga zu halten. Das satte 5:1 (2:1) zeigte, dass die zuletzt schwächelnden Ismaninger zu packen gewesen wären.

Klar ist aber auch, dass beide Mannschaften wohl anders aufgestellt gewesen wären in einem echten Endspiel um den direkten Klassenerhalt. „Das war eher so ein gemütlicher Sommerkick“, sagte später Grünwalds Coach Florian de Prato. Er nahm aus dem letzten Ligaspiel mit, dass man die Tore teilweise schön herausgespielt hat und sich in den Entscheidungsspielen zwischen der Bayern- und der Landesliga nicht verstecken muss. Die Grün-Weißen probierten mit Blick auf zwei heiße Fußballwochen auch das eine oder andere aus.

Ein Wehrmutstropfen war jedoch, dass man, indem bedeutungslosen Kick die letzte Viertelstunde mit zehn Mann zu Ende spielen musste, weil sich Leon Sammer verletzte. Und genau das sollte eigentlich nicht passieren. Vor der Relegation war das oberste Ziel, dass sich niemand weh tun sollte. Zum letzten Ligaspiel hatte man kaum noch Alternativen auf der Bank.