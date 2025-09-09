Gemischtes Wochenende für Holsteins Nachwuchs

Während die U19 zuhause mit 5:3 gegen Eintracht Braunschweig gewann, sicherte sich die U17 ein 1:1-Remis bei Arminia Bielefeld. Die U16 und U15 mussten hingegen Lehrgeld zahlen.

Die U19 von Holstein Kiel zeigte am Samstag eine starke Vorstellung gegen Eintracht Braunschweig. Trotz eines frühen Rückstands übernahmen die Jungstörche das Spielgeschehen. Maximilian Schmitz glich per Freistoß aus, Younes Zöllner brachte die Gastgeber noch vor der Pause in Führung (34.). Direkt nach Wiederanpfiff sorgten Zöllner und Kortum für das 4:1, ehe Braunschweig auf 4:3 verkürzte. In der sechsten Minute der Nachspielzeit stellte Kortum den 5:3-Endstand sicher, sodass Holsteins U19 weiterhin ungeschlagen bleibt.

Die U17 erreichte beim Auswärtsspiel in Bielefeld ein 1:1, die U16 kassierte in Bremen eine 0:5-Niederlage, und die U15 kam gegen den VfL Osnabrück nicht über ein 0:0 hinaus. Für die U19 steht damit der erste Heimsieg der Saison, während die anderen Nachwuchsteams noch Luft nach oben haben.