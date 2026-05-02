„Gemischte Gefühle“: F.C. Hansa Rostock bangt um Aufstieg

Kurz nach Wiederanpfiff schlug der F.C. Hansa Rostock dann eiskalt zu: Nach einem Ballgewinn schickte Jonas Dirkner den Flügelstürmer Maximilian Krauß auf die Reise, der den Ball rechts unten zur 1:0-Führung einschob.

Die Partie begann bereits mit leichten Verzögerungen, da dichter Nebel durch Pyrotechnik im Gästeblock über den Platz zog. Als der Ball schließlich rollte, entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel, das in der 41. Minute aufgrund eines heftigen Gewitters mit Starkregen und Hagel sogar unterbrochen werden musste.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ordnete Daniel Brinkmann die widrigen Umstände sachlich ein: „Es war auch aufgrund der Platzverhältnisse ein Abnutzungskampf. Beide Mannschaften haben sich dem gestellt und es war klar, dass es schwer wird, sich durch reine Kombinationen nach vorne zu bringen. Also ging es viel um den zweiten Ball.“

Der bittere Ausgleich durch den Strafstoß

In der zweiten Halbzeit verpasste es der F.C. Hansa Rostock, die knappe Führung über die Zeit zu bringen oder auszubauen. In der 57. Minute leistete sich Jonas Dirkner im eigenen Strafraum ein folgenschweres Klammern gegen Petros Bagkalianis und riss den Verteidiger um.

Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Lars Gindorf unhaltbar für Torhüter Benjamin Uphoff zum 1:1-Ausgleich. Daniel Brinkmann äußerte sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel kritisch zu dieser entscheidenden Szene: „Nachher ist es ein klarer Elfer, weil wir den Spieler einfach festhalten. Ich denke aber, wenn wir uns vorher gut positionieren, können wir den Ball lange ins Aus laufen lassen. Es war klar, dass es ein Spiel ist, in dem Kleinigkeiten entscheiden, und die Elfmetersituation, denke ich, können wir vermeiden.“

Verpasste Chancen und versöhnliche Worte

In der Schlussphase warfen die Rostocker noch einmal alles nach vorne, um den dringend benötigten Sieg zu erzwingen. In der 90. Minute hatte Emil Holten die große Möglichkeit zum Siegtreffer, nachdem der Aachener Joel Da Silva Kiala weggerutscht war, doch der Stürmer konnte den Ball nicht richtig kontrollieren.

„Dann hast du kurz vor Schluss noch mal die Chance, läufst zwei gegen eins aufs Aachener Tor und stehst im Prinzip frei vor dem Torwart. Dann ist das die Situation, die so ein Spiel entscheiden kann“, bedauerte Daniel Brinkmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Ein weiterer Wermutstropfen: Maximilian Krauß holte sich in der Nachspielzeit seine fünfte Gelbe Karte ab und wird im kommenden Spiel fehlen.

Aachens Trainer Mersad Selimbegovic zeigte sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zufrieden mit der Anpassungsfähigkeit seiner Mannschaft an das nasse Feld und fand abschließend tröstende Worte für seinen Kollegen: „Daniel, ich wünsche dir, dass ihr das noch irgendwie schafft, kommt gut heim und viel Erfolg in den letzten zwei Spielen.“

Düstere Aussichten im Aufstiegsrennen

Durch das Unentschieden und den gleichzeitigen 4:0-Sieg des SC Verl rutscht der F.C. Hansa Rostock mit 61 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz ab. Die Kogge läuft damit dem Spitzentrio um den VfL Osnabrück (73 Punkte), den FC Energie Cottbus (66 Punkte) und Rot-Weiss Essen (64 Punkte) weiter hinterher.

Auch der MSV Duisburg (63 Punkte) steht noch vor den Rostockern. Die Situation ist ernst: Sollten der FC Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen ihre noch anstehenden Partien am aktuellen Spieltag gewinnen, rückt der Aufstieg in weite Ferne.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel fasste Daniel Brinkmann seine Gemütslage schonungslos zusammen: „Gemischte Gefühle mit Tendenz zu eher schlecht, weil wir uns natürlich vorgenommen haben, das Spiel zu gewinnen, und ich denke, die Möglichkeit hatten wir auch.“

Dennoch will die Mannschaft den Kopf nicht gänzlich in den Sand stecken: „Natürlich ist es unser Ziel, noch mal sechs Punkte zu holen, aber was auf den anderen Plätzen passiert, das schauen wir uns an und interessiert sind wir natürlich, aber beeinflussen können wir es nicht.“