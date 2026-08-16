Gemischte Gefühle beim SV Sonsbeck nach Remis zum Auftakt

Der SV Sonsbeck ist mit einem Punkt in die neue Oberliga-Saison gestartet. Bei den Sportfreunden Baumberg kam die Mannschaft von Trainer Heinrich Losing zu einem 1:1-Unentschieden (1:1). Mindestens zwei aus seiner Sicht strittige Szenen beschäftigten den Sonsbecker Trainer jedoch nach der Partie. Was war passiert?
„Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Vieles von dem, was wir uns vorgenommen hatten, ist aufgegangen“, bilanzierte Losing nach dem Auftakt gegen einen starken Gegner, der nahezu in Bestbesetzung angetreten war. Vor allem defensiv gefiel ihm der Auftritt seiner Mannschaft. Aus dem Spiel heraus ließ Sonsbeck nur wenig zu und verteidigte insbesondere in der gefährlichen Zone konsequent.
Allerdings hätte die Partie aus Sicht des Trainers schon früh eine andere Richtung nehmen können. Nach 14 Minuten forderte Sonsbeck einen Strafstoß und aufgrund der Situation auch einen Platzverweis für Baumberg. Der Pfiff des Schiedsrichters blieb jedoch aus. Es war eine von mehreren unglücklichen Entscheidungen des Unparteiischen.
Davon ließ sich der SV Sonsbeck zunächst nicht beeindrucken. In der 30. Minute belohnte sich der SVS. Nach einem schnellen Angriff bediente Tymotheusz Miller den halblinks vor dem Strafraum freistehenden Tom Cappel. Der Neuzugang blieb vor dem Tor eiskalt und erzielte das 1:0 für die Gäste.
Lange hielt die Führung allerdings nicht. In der 42. Minute fiel praktisch aus dem Nichts der Ausgleich. Nach einer Flanke von der linken Seite klärte Robin Schoofs den Ball im Kopfballduell, allerdings landete die Kugel bei Timo Hölscher. Der Baumberger traf zum Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel hatte Baumberg zwar mehr Ballbesitz, richtig gefährlich wurde es vor dem Sonsbecker Tor aber nur selten. Der SVS investierte viel in die Defensivarbeit und hatte in der einen oder anderen Situation auch das nötige Glück. „Das brauchst du gegen eine Mannschaft mit so viel Qualität auch mal“, sagte Losing.
Umso mehr ärgerte ihn, dass sein Team die Partie in der Schlussphase nicht noch für sich entschied. „Am Ende muss man sagen, dass du das Spiel gewinnen musst“, sagte der Sonsbecker Trainer.
Allein in den letzten zehn Minuten erspielten sich die Sonsbecker mehrere gute Möglichkeiten. Philipp Elspaß köpfte knapp am Tor vorbei. In einer weiteren Szene reklamierte der SVS nach einem Handspiel erneut Strafstoß. „Den kann man geben. Der Ball wäre sonst ins Tor gegangen. Es war für den Schiedsrichter aber auch schwer zu sehen“, sagte Losing. Dazu kamen ein bis zwei vielversprechende Umschaltaktionen, bei denen der letzte Pass nicht sauber genug gespielt wurde. In der 90. Minute fehlten schließlich nur Zentimeter zum Sieg: Joker Sihun Kim traf den Pfosten.
So blieb es beim 1:1 und damit bei einem Ergebnis, das bei Losing gemischte Gefühle hinterließ. Schließlich war vor dem ersten Spieltag kaum einzuschätzen, wo die neu formierte Mannschaft tatsächlich steht. Der Auftritt beim ambitionierten Gegner dürfte dem Trainer allerdings einige positive Erkenntnisse geliefert haben.
Auch personell könnte sich beim SV Sonsbeck in Kürze noch etwas tun. Ein Testspieler soll sich nach Angaben Losings Anfang der Woche entscheiden. Gibt er dem Verein grünes Licht, könnte die Verpflichtung anschließend bekanntgegeben werden. Darüber hinaus schaut sich der Oberligist noch einen Torhüter an. Auch auf dieser Position besteht somit die Möglichkeit, dass Sonsbeck seinen Kader noch einmal ergänzt.
Nach dem überzeugenden Auftritt in Baumberg hat der SV Sonsbeck nun zumindest eine erste Standortbestimmung. Drei Punkte wären nach dem Verlauf durchaus möglich gewesen. Mit der gezeigten Leistung kann Losing zum Saisonstart dennoch zufrieden sein.