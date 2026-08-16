Gemischte Gefühle beim SV Sonsbeck nach Remis zum Auftakt

Allein in den letzten zehn Minuten erspielten sich die Sonsbecker mehrere gute Möglichkeiten. Philipp Elspaß köpfte knapp am Tor vorbei. In einer weiteren Szene reklamierte der SVS nach einem Handspiel erneut Strafstoß. „Den kann man geben. Der Ball wäre sonst ins Tor gegangen. Es war für den Schiedsrichter aber auch schwer zu sehen“, sagte Losing. Dazu kamen ein bis zwei vielversprechende Umschaltaktionen, bei denen der letzte Pass nicht sauber genug gespielt wurde. In der 90. Minute fehlten schließlich nur Zentimeter zum Sieg: Joker Sihun Kim traf den Pfosten.