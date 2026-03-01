Gemischte Gefühle bei Aachen, Pflichtaufgabe für MSV Duisburg

Aachen enttäuschte im Mittelrheinpokal. – Foto: IMAGO IMAGES

Die Aufbruchsstimmung von zuvor fünf ungeschlagenen Spielen in Serie konnte Alemannia Aachen nicht in den Mittelrheinpokal übertragen. Die 0:1-Pleite gegen Fortuna Köln zeigte nicht nur, dass der zweite Anzug qualitativ meilenweit von den etablierten Stammkräften entfernt ist, aber auch, dass in der Kaiserstadt weiterhin noch nicht alles schlafwandlerisch von der Hand geht. Die Fans der Alemannia werden das vorzeitige sicher verschmerzen können, wenn es dafür in der Liga wie zuvor weiterläuft.

Fast wie gewohnt könnte sich der MSV Duisburg die zuvor verlorene Tabellenführung zurückholen. Ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung gegen den TSV Havelse würde die Zebras im Schneckenrennen um die Aufstiegsplätze wieder von oben grüßen lassen. Für den Havelse könnte die Lage im schlimmsten Fall sogar schon richtig düster werden.

Gewinnt der 1. FC Saarbrücken das Abendspiel auch noch gegen den 1. FC Schweinfurt, könnte das rettende Ufer zunächst in weite Ferne rücken. Ohnehin könnte die Saarländer auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz die Teams unter dem Strich bis auf sieben Zähler distanzieren. Entschieden wäre in dem Fall natürlich noch nichts, dennoch müsste sich für weiter Verschiebungen im Tabellenkeller dann schon einiges tun.