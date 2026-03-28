»Gemerkt, dass sich das große Landshut nicht blamieren will«

Das Bild täuscht: Bogen war gegen Passau im Vorteil. – Foto: Charly Becherer

Obwohl der Vorsprung weiter komfortabel ist, hat der 27. Spieltag deutlich gemacht, dass die Stolpersteine für Spitzenreiter Landshut überall lauern. Vornbach knöpfte der Spiele am Samstagnachmittag einen Punkt ab. Zudem gab es in Luhe-Wildenau und Tegernheim viele Tore zu bestaunen - und Christian Most, Trainer von Schwandorf-Ettmannsdorf, fehlen die Worte...

Stefan Kurz (Sportlicher Leiter, Passau): "In der ersten Halbzeit sind wir sehr schwer ins Spiel gekommen und haben viel zu viele Fehler gemacht. Nach der Pause konnten wir dann zwei, drei klare Chancen nicht verwerten. Eine unnötige Niederlage."

Max Bachl-Staudinger (Trainer, Bogen): "Ein verdienter Heimsieg! Wir sind richtig gut gestartet. In den ersten 15 Minuten hatten wir drei, vier richtige gute Torchancen. Da hätten wir in Führung gehen müssen! Wir haben nicht locker gelassen - und dann sind wir durch ein richtig schönes Tor von Noah Winter in Führung gegangen. Wir haben gut verteidigt, kompakt gespielt und waren aggressiv. Zum Schluss ist es noch einmal etwas hektisch geworden, weil wir es versäumt haben, das zweite Tor nachzulegen. Da war dann auch Glück dabei! Insgesamt jedoch ein verdienter Heimsieg."



Karl Hofmann (Sportlicher Leiter, Lam): "Der Start mit dem frühen 1:0 war natürlich super. Mit dem ersten Torschuss von Tegernheim haben wir dann den Ausgleich kassiert. Dadurch haben wir den Faden verloren, und durch zwei weitere Standards zwei Tore kassiert. Vor der Pause hätten wir eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen, aber ein klares Foul an Tim Welter ist nicht gepfiffen worden. Nach der Pause haben wir versucht, den Anschluss zu machen. Diesen haben wir geschafft, aber - der Knackpunkt - im Gegenzug haben wir den nächsten Gegentreffer bekommen. Unterm Strich eine unnötige Niederlage!"



Armin Goschler (Sportlicher Leiter, Luhe-Wildenau): "Eine schleppende, aber sehr einseitige Partie mit zwei schnellen Treffern, die auch noch aus Eigentoren resultiert sind. Wir haben das Spiel an allen Belangen im Griff gehabt. Kosova ist mit einer sehr jungen Truppe angetreten. Spielerischen waren sie gut, sie hatten aber auch Defizite. Wir sind zufrieden! Unserem kurzfristig erkankten Spielertrainer Benjamin Urban: Alles Gute und gute Besserung!"



Florian Baumgartl (Trainer, Teisbach): "Ein Spiel, das zu kaum einem Zeitpunkt Landesliga-Niveau erreicht hat. Neben je einem Alutreffer hatte jedes Team die eine oder andere Halbchance. Da passt es ins Bild, dass ein Strafstoß das Spiel entschieden hat. Gratulation an Roding, das den Dreier nicht unverdient verbuchen darf. Bei uns sollte auch dem Letzten klar sein, dass wir aktuell zu Recht da stehen, wo wir stehen. Trotzdem werden wir den Kopf nicht in den Sand stecken."



Michael Jäger (Sportlicher Leiter, Vornbach): "Puh, da musste ich mich erst einmal sortieren. Gerade in der zweiten Halbzeit gab es viele Emotionen. Man hat gemerkt, dass sich das große Landshut gegen den kleinen Dorfverein nicht blamieren will. Riesen Lob und riesen Respekt an unsere Jungs. Jeder hat alles auf dem Platz gegeben! Man kann von einem verdienten Punkt reden. Auch wenn unser Keeper einiges pariert hat, kann man von einem gerechten Unentschieden sprechen. Die Sensation ist uns leider nicht gelungen, weil wir zu schnell den Ausgleich kassiert haben." Michael Jäger (Sportlicher Leiter, Vornbach): "Puh, da musste ich mich erst einmal sortieren. Gerade in der zweiten Halbzeit gab es viele Emotionen. Man hat gemerkt, dass sich das große Landshut gegen den kleinen Dorfverein nicht blamieren will. Riesen Lob und riesen Respekt an unsere Jungs. Jeder hat alles auf dem Platz gegeben! Man kann von einem verdienten Punkt reden. Auch wenn unser Keeper einiges pariert hat, kann man von einem gerechten Unentschieden sprechen. Die Sensation ist uns leider nicht gelungen, weil wir zu schnell den Ausgleich kassiert haben." Max Maier (Sportlicher Leiter, Landshut): "Wir machen gerade in der zweiten Halbzeit richtig viel Druck und erspielen uns sehr viele Torchancen, die wir aber leider nicht nutzen konnten. Durch eine Standardsituation gehen wir dann in der 82. Minute in Rückstand. Fast im Anschluss gleichen wir aus und haben dann noch zwei, drei sehr gute Abschlussaktionen, inklusive einem Abseits-Tor. Glückwunsch an Vornbach zu dem Punkt und den Riesen-Kampf, den sie abgeliefert haben. Wir können gut mit dem Punkt leben und bereiten uns jetzt auf das Heimspiel gegen Ettmannsdorf vor."



Christian Most (Trainer, Schwandorf-Ettmannsdorf): "Es wird immer schwieriger, unsere Situation in Worte zu fassen. Über die gesamte Spielzeit hinweg haben wir wieder mindestens fünf, sechs glasklare Torchangen liegen gelassen. Und im Gegensatz bekommen wir in der 42. Minute ein richtige blödes Ei. Und dann noch der Platzverweis... Der Fußball ist ab und an richtig grausam. Aber: Kompliment an meine Mannschaft. Nach dem schweren Pokalspiel hat die Mannschaft immer an sich geglaubt. Trotz allen Rückschlägen geben wir nicht auf. Das Team ist gefestigt!"