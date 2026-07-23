Gemeinschaft als Auftrag

– Foto: SC Blau-Gelb Korbach

Der SC Blau-Gelb Korbach hat Sven Figge als neuen Trainer seiner ersten Mannschaft vorgestellt. Der 49-Jährige, der vom TSV Strothe II kommt, soll den Waldecker A-Ligisten in die Saison 2026/27 führen.

Mit der Verpflichtung verbindet der Verein nicht nur sportliche Hoffnungen. Nach einem größeren personellen Umbruch soll Figge insbesondere das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Mannschaft stärken. „Uns als Verein geht es vor allem darum, dass die Freude am Fußball, Kameradschaft und Zusammenhalt zurückgebracht werden – Werte, die wir gemeinsam weiter stärken wollen“, erklärt der erste Vorsitzende Marijan Ilic.

Vorstand und Trainer blicken nach Vereinsangaben voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit. Eine konkrete sportliche Zielsetzung hat der SC Blau-Gelb bislang nicht ausgegeben. Im Vordergrund steht zunächst, aus dem neu formierten Kader wieder eine geschlossene Einheit zu entwickeln.