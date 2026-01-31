Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Gemeinsamer Weg endet im Sommer
von Stephan Schikowski · Heute, 15:47 Uhr · 0 Leser
Der SV Kranzberg und seine Trainer Dennis Hammerl und Thomas Edlböck werden die Zusammenarbeit im kommenden Sommer einvernehmlich beenden. Nach drei Jahren intensiver und konstruktiver Arbeit, in denen die Trainer mit hoher Professionalität, großem Engagement und klaren sportlichen Vorgaben maßgeblich zur positiven Entwicklung der Mannschaft beigetragen haben, ist man gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, künftig getrennte Wege zu gehen.
Der Verein bedankt sich bei Dennis Hammerl und Thomas Edlböck für ihr großes Engagement, ihre tolle Arbeit und für die vielen positiven Erlebnisse in den vergangenen Jahren.
Bis zum Saisonende gilt der volle Fokus weiterhin den gemeinsamen sportlichen Zielen.