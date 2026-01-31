Gemeinsamer Weg endet im Sommer

Der SV Kranzberg und seine Trainer Dennis Hammerl und Thomas Edlböck werden die Zusammenarbeit im kommenden Sommer einvernehmlich beenden. Nach drei Jahren intensiver und konstruktiver Arbeit, in denen die Trainer mit hoher Professionalität, großem Engagement und klaren sportlichen Vorgaben maßgeblich zur positiven Entwicklung der Mannschaft beigetragen haben, ist man gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, künftig getrennte Wege zu gehen.

Der Verein bedankt sich bei Dennis Hammerl und Thomas Edlböck für ihr großes Engagement, ihre tolle Arbeit und für die vielen positiven Erlebnisse in den vergangenen Jahren.

Bis zum Saisonende gilt der volle Fokus weiterhin den gemeinsamen sportlichen Zielen.