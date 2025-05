Gemeinsame Mission in Stockdorf: In kleinen Schritten hoch hinaus

Die Stockdorfer Fußballabteilung setzt auf Konstanz. Mit Mario Benz und Darko Kadr sollen „zwei alte Stockdorfer Hasen“, wie Benz das gleichberechtigte Trainerduo selbst bezeichnet, auch in Zukunft weiterhin die Verantwortung an der Seitenlinie der beiden Herrenmannschaften übernehmen. „Wir sind lange im Verein dabei und das soll auch so bleiben. Wir planen langfristig“, stellt Benz klar.

Beide Übungsleiter waren bereits lange Jahre im Jugendbereich des Vereins aktiv. Auch in der A-Klasse ist die Marschroute für die kommenden Jahre klar: Der TV Stockdorf will konstant auf den eigenen Nachwuchs setzen. „Wir haben eine hervorragende Jugendarbeit. Man kann sich nur darauf freuen, was da die nächsten Jahre rauskommt. Ich sehe wahnsinnig viel Potenzial“, sagt Benz. Genau das mache aus Sicht der beiden Coaches den Reiz an dem Projekt in Stockdorf aus.

„Es ist ein blindes Verständnis zwischen Darko und mir. Oft muss man gar nichts sagen, es greift trotzdem ineinander.“

Mario Benz über die Abstimmung

Kadr hatte bereits im Frühjahr 2024 kurzfristig für die Rückrunde die Nachfolge von Sven Jäkel als Chefanweiser der ersten Mannschaft angetreten, ehe Benz einige Monate später fest dazustieß. Die beiden Übungsleiter selbst kennen sich ebenfalls schon lange und verstehen sich blendend. Für die Abstimmung untereinander benötige es mittlerweile sogar nur selten Worte, so Benz: „Es ist ein blindes Verständnis zwischen Darko und mir. Oft muss man gar nichts sagen, es greift trotzdem ineinander.“

Die erste volle Saison unter dem Duo neigt sich nun dem Ende zu. Während sich die Reserve der Turner voll auf Kurs Aufstieg in die B-Klasse befindet, rangiert die erste Mannschaft drei Spieltage vor Schluss auf Rang vier der A-Klasse 2. Mit dem großen SC Fürstenfeldbruck, dem FC Emmering und dem SV Rot-Weiß Überacker hatte Stockdorf in diesem Jahr drei starke Teams vor sich, die der Elf von der Maria-Eich-Straße – besonders in Sachen Konstanz – noch einen großen Schritt voraus waren.

Fortschritte sind spürbar

„Der Kader ist noch zu jung. Das wird aber mit der Zeit kommen“, meint Benz. Dennoch seien stetige Fortschritte im Spiel der Turner ersichtlich. Auch einige Jungspunde haben sich in der laufenden Spielzeit hervorragend integriert. So gehörten beispielsweise U19-Spieler wie Ammar Sejdinovic, Tim Herrmann, Philip Daul und Darijo Ojdanic zum festen Stammpersonal.

Generell haben die Stockdorfer Trainer immer die Qual der Wahl, wer es am Ende in den Spieltagskader schafft. Der Spielerbestand im Herrenbereich umfasst fast 50 Akteure. „Einerseits ist die Situation sehr angenehm, andererseits ist es aber auch eine Herausforderung, immer allen gerecht zu werden“, sagt Benz. Des Weiteren stehen in den kommenden Jahren immer neue A-Jugend-Jahrgänge in den Startlöchern.

„Das Niveau ist ordentlich. Aus dem kommenden 2007er-Jahrgang sollen die meisten Spieler deshalb auch noch ein Jahr länger dort bleiben“

Mario Benz über die Leistung

Die U19 des TV Stockdorf spielt als Spielgemeinschaft mit dem SV Planegg in der Kreisliga – der perfekte Nährboden für Talente. „Das Niveau ist ordentlich. Aus dem kommenden 2007er-Jahrgang sollen die meisten Spieler deshalb auch noch ein Jahr länger dort bleiben“, verrät Benz. Dennoch könne es sein, dass der eine oder andere Nachwuchsakteur schon im Sommer den Weg zu den Herren mache, so der Coach.

In der Zukunft soll höher gespielt werden

In jedem Fall wollen Stockdorfs Fußballer in der Zukunft hoch hinaus. „Mit dieser Qualität musst du irgendwann aufsteigen. Wir wollen so hoch spielen wie möglich, aber im Moment geht es noch Schritt für Schritt“, bilanziert Benz abschließend.