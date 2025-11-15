Gemeinsame Historie: Die besondere Beziehung von Turbine und dem HFC

Es ist das Viertelfinale im dachbleche24-Landespokal, es ist ein Stadtderby (exklusiv im Livestream auf mz.de) . Noch viel mehr aber ist das Duell zwischen Turbine Halle und dem Halleschen FC am Sonnabend auch eine Reise in die Vergangenheit. Denn einst war Turbine die klare Nummer eins an der Saale - und leistete wichtige Vorarbeit für den späteren HFC.

"Am 15. Juli 1950 gründeten 120 Fußballer und Faustballer die Betriebssportgemeinschaft (BSG) Turbine Halle", schildern die Felsenkicker den Start ihrer Historie in der Vereinschronik . Die Wurzeln des Clubs lagen beim 1900 gegründeten FC Wacker Halle. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hießen die Turbine-Vorgänger SG Halle-Glaucha und SG Freiimfelde Halle bis die Fusion mehrerer Fußballabteilungen im April 1949 die ZSG Union Halle hervorbrachte. Jene ZSG Union feierte am 26. Juni 1949 bereits durch einen 4:1-Finalerfolg gegen die SG Fortuna Erfurt vor 50.000 Zuschauern in Dresden den Gewinn der Ostzonenmeisterschaft.

Ein Großteil jener Spieler trug ab 1950 das blau-weiße Trikot von Turbine - und holte in diesen Farben 1952 die einzige DDR-Meisterschaft nach Halle. Im Kurt-Wabbel-Stadion spielte Turbine damals vor durchschnittlich 23.000 Zuschauern. Beim Vergleich mit dem Hamburger SV (2:2) sollen sogar mehr als 40.000 Besucher im Stadion dabei gewesen sein. Ohnehin: Zuhause war Turbine eine Macht. Unter Trainer Alfred "Fred" Schulz (später Werder Bremen) mussten sich die Hallenser in ihrer Meistersaison kein einziges Mal daheim geschlagen geben. Durch einen 2:1-Erfolg in Erfurt jubelte man am 20. April 1952 schon drei Spieltage vor Saisonende über den historischen Titelgewinn in der DDR.

An die Erfolge konnte Turbine in den folgenden Jahren allerdings nicht mehr anknüpfen. Nach zwei sportlich durchwachsenen Spielzeiten ging das Kapitel Leistungsfußball bei der BSG Turbine Halle zu Ende. Am 1. September 1954 wurde der Sportclub Chemie Halle-Leuna gegründet. Dieser war als Leistungszentrum der Bezirksstadt vorgesehen. Und die bisherige Oberliga-Mannschaft der BSG Turbine sollte für jene Leistung im neuen Club sorgen.

Turbine spielt auf dem Felsen, Chemie im Kurt-Wabbel-Stadion

Ursprünglich hatten sich die Spieler - so die Überlieferungen - gegen den Wechsel von der BSG Turbine zu Chemie Halle-Leuna gewehrt haben. Letztendlich schloss sich aber doch ein Großteil der Aktiven- wie von der (sport-)politischen Führung gewünscht - dem neuen Vorzeigeclub an, aus dem am 26. Januar 1966 durch eine Ausgliederung schließlich der Hallesche FC Chemie hervorging. Während Turbine fortan in der Bezirksliga und Bezirksklasse auf dem Felsen in Giebichenstein kickte, füllte Chemie das Kurt-Wabbel-Stadion in der DDR-Oberliga und im Europapokal. Ihre gemeinsame Historie aber teilen sich beide Vereine bis heute. Sie macht das Viertelfinale im dachbleche24-Landespokal zu einem besonderen Duell.

