Gemeinsame BW-Passstelle startet zum 1. Januar 2026

Zum 1. Januar 2026 bündeln die drei baden-württembergischen Fußball-Landesverbände ihre Kräfte im Passwesen: Der Badische Fußballverband (bfv), der Südbadische Fußballverband (SBFV) und der Württembergische Fußballverband (wfv) führen ihre bisherigen Passstellen in einer gemeinsamen Struktur zusammen.
Was steckt dahinter?
Für den Zusammenschluss wurde die FSBW Fußball Services Baden-Württemberg GmbH gegründet. In ihr arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der bisherigen Passstellen künftig verbandsübergreifend zusammen. Ziel ist es, Abläufe weiter zu vereinheitlichen, effizienter zu gestalten und den Service für die Vereine nachhaltig zu stärken.
Was ändert sich für die Vereine?
Kurz gesagt: nichts zum Nachteil. Alle bestehenden Regularien und Ordnungen – inklusive der Vereinswechselbestimmungen – bleiben unverändert. Auch bei Streitfällen gilt weiterhin: Die Letztentscheidung liegt beim jeweils zuständigen Landesverband, ebenso der gewohnte Rechtsweg. Die Gebühren werden wie bisher über die Monatsrechnungen der Landesverbände nach den dort geltenden Sätzen abgerechnet.
Die Antragstellung über DFBnet Pass Online funktioniert weiterhin unverändert. Vereine können alle Anträge wie bisher in der vertrauten digitalen Umgebung einreichen.
Eure Ansprechpersonen
Die gemeinsame Passstelle ist weiterhin über die bekannten Kontakte erreichbar:
