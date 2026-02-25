Gemeinsame Aktion: Frauen und Mädchen im Fußball

– Foto: Imago Images

Gemeinsam ein Zeichen setzen: Im Vorfeld des Heimspiels der Frauen des VfB Stuttgart in der 2. Frauen-Bundesliga am 21. März in der MHP Arena stoppt die gemeinsame Tour mit dem wfv und der SportRegion Stuttgart am 5. März in Oeffingen, am 9. März in Rommelsbach sowie am 18. März in Korntal. Jetzt kostenfrei anmelden.

In knapp vier Wochen empfangen die VfB Frauen den 1. FSV Mainz 05 am 21. März 2026 erstmals auf größter Fußballbühne in Baden-Württemberg und möchten damit ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung des Frauenfußballs in der Region setzen. Drei Stopps: Oeffingen, Rommelsbach und Korntal

Gemeinsam mit dem Württembergische Fußballverband (wfv) und der SportRegion Stuttgart möchte der VfB im Vorfeld ein sichtbares Signal für den Kinder-, Jugend- sowie Frauen- und Mädchenfußball senden. Große Bühne, große Kulisse und viele fußballbegeisterte junge Menschen – ein Zusammenspiel, das nachhaltige Impulse für den Fußball in Württemberg setzen soll. Die gemeinsame Tour stoppt an drei unterschiedlichen Standorten in Stuttgart und Umgebung. Kernthemen der Veranstaltungen sind das Heimspiel der VfB Frauen gegen Mainz 05 sowie die Strategie #wiralsteam des wfv. Mit der neuen Strategie #wiralsteam setzt der Verband von 2025 bis zunächst 2030 einen klaren Schwerpunkt auf die nachhaltige Förderung von Frauen und Mädchen im württembergischen Fußball.

Meet & Greet mit VfB-Spielerinnen Bei jeder der drei Stationen werden zwei Spielerinnen des VfB mit dabei sein, an Talkrunden mit weiteren Gästen teilnehmen, Autogrammkarten signieren oder für Selfies parat stehen. Zudem gibt es vergünstigte Eintrittskarten für das Highlight-Spiel, spannende Gespräche und vieles mehr. Also: Vorbeikommen lohnt sich – die Teilnahme ist kostenfrei!