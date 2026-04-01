Gemeinsam zur neuen Sportausstattung – mit der Lorenz Fußballaktion

Verein anmelden und tolle Preise sichern. – Foto: Lorenz

Das wahre Herz des Fußballs schlägt nicht nur in großen Stadien, sondern vor allem auf den kleinen Plätzen der Vereine. Genau hier setzt die Lorenz Fußballaktion an: Lorenz Snacks unterstützt den lokalen Fußball und gibt Vereinen die Möglichkeit, gemeinsam Punkte für neue Sportausstattung zu sammeln.

1. Verein registrieren Ein offizieller Vereinsvertreter registriert den Verein kostenlos unter www.lorenz-aktion.de/vereine

Jede gekaufte Packung entspricht 1 € Gutscheinwert und kann dem Wunschverein zugewiesen werden.

2. Punkte sammeln Im Aktionszeitraum vom 27.04. bis 31.07.2026 kaufen Fans, Mitglieder und Unterstützer verschiedenste Lorenz-Produkte und sammeln mit jeder Packung Punkte.

3. Gutscheine für Ausstattung erhalten

Nach Ende der Aktion werden alle gesammelten Punkte in 11teamsports-Gutscheine umgewandelt. Diese können kostenlos für neue Sportausstattung wie Trikots oder Bälle eingelöst werden.

Die genaue Staffelung der Gutscheinbeträge ist in den Teilnahmebedingungen geregelt.





Wer seinen Verein bis zum 10.05. registriert, hat zusätzlich die Chance auf ein exklusives Meet & Greet inklusive Trainingseinheit mit Nationalspieler Nadiem Amiri.

Wichtig: Punkte können nur für Vereine gesammelt werden, die vorab registriert sind.





Und denkt dran, je mehr Fans und Unterstützer teilnehmen, desto mehr Ausstattung kann für den Verein gesammelt werden.

Die Aktion endet am 31.07.2026 oder wenn die Gesamtsumme der gesammelten Punkte 250.000€ erreicht. Weitere Infos in den Teilnahmebedingungen unter http://www.lorenz-aktion/vereine/tnb.