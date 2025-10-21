Gemeinsam zur ersten Null

Überraschung vor dem Anpfiff

Trainer Horst „Ede“ Grohmann sorgte bereits vor dem Anpfiff für eine Überraschung. Statt Stammkeeper Paul Eichhorn-Nelson durfte Pascal Neuber zu seinem dritten Landesklasseeinsatz in dieser Saison auflaufen. „Der Trainer hat mir am Freitag eine Nachricht geschrieben, dass ich am Samstag spiele“, berichtet Neuber. „Er hätte es mir gerne im Training gesagt, aber ich war die Woche aus privaten und dienstlichen Gründen nicht dabei.“ Eichhorn-Nelson nahm die Entscheidung sportlich: „Ich habe am Donnerstag erfahren, dass ich diesmal nicht von Beginn an spiele. Das ist für mich kein Problem – ich nehme das immer sportlich. Ich habe gleich zugesagt, bei der zweiten Mannschaft auszuhelfen, und habe dann ein sehr gutes Training absolviert.“

Frühe Führung und Platzverweis prägen erste Halbzeit

Die Fellberger starteten mit viel Schwung in die Partie. Schon nach vier Minuten nutzte Sebastian Sell einen Ballgewinn am gegnerischen Strafraum und stand nach einem Steckpass von Namensvetter Philipp Sell frei und markierte die schnelle 1:0-Führung – ein Traumstart (4.). „Wir wollten von Beginn an eine Reaktion zeigen nach den letzten beiden Spielen“, so Neuber. „Das frühe Pressing hat super funktioniert.“ Doch das Spiel blieb eng. Steinbach-Hallenberg hielt gut dagegen, ehe eine unfaire Aktion des Gästekapitäns die Partie beeinflusste. Nach einem Zweikampf trat Phillip Herrmann nach – der Schiedsrichter zeigte glatt Rot (27.). „Die rote Karte war aus meiner Sicht vollkommen unstrittig“, so Neuber. „Der Kapitän hat nachgetreten und wurde zurecht des Feldes verwiesen.“ Trotz Unterzahl blieben die Gäste gefährlich. Mit dem knappen 1:0 ging es in die Pause.

Verletzung stoppt Neuber – Joker entscheidet Spiel

Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Steinach durch einen langen Einwurf und etwas Glück auf 2:0 – diesmal blieb Philipp Sell vor dem Tor eiskalt. Basti Sell hatte kurz danach das 3:0 auf dem Fuß. Doch auch Steinbach-Hallenberg nahm noch am Spiel teil und verkürzte auf 1:2, jedoch fand der Treffer aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung. Statt Spannung, gab es wenig später eine Schrecksekunde: Keeper Neuber musste mit einer Wadenverletzung ausgewechselt werden. „Der Wechsel war nicht geplant“, erklärt Neuber. Eichhorn-Nelson erinnert sich: „Pascal hat sich leicht an der Wade verletzt, deswegen musste ich rein. Ich konnte die letzten 30 Minuten übernehmen – und wir haben gemeinsam die Null gehalten.“ Ein besonderes Gefühl für beide, die sich auf und neben dem Platz gegenseitig unterstützen.

08-Trainer Grohmann bewies in der verbleibenden Spielzeit einmal mehr ein goldenes Händchen. Mit der Einwechslung von Max Möller kam frischer Wind in die Partie – und der junge Offensivspieler nutzte seine Chance eindrucksvoll. Beim 3:0 reagierte Möller blitzschnell, als Philipp Sell den Ball im Strafraum behauptete und querlegte. Mit einer schnellen Drehung schob der Joker den Ball präzise ins lange Eck (71.). Nur wenige Minuten später sorgte er dann endgültig für die Entscheidung: Nach einer punktgenauen Ecke von Yoro musste Möller nur noch den Kopf zum 4:0-Endstand hinhalten (81.). Neuber bekam die Treffer nur noch aus der Kabine mit: „Da kann ich leider nicht viel zu sagen – zu dem Zeitpunkt war ich schon unter der Dusche“, lacht er.

Erleichterung nach Schlusspfiff

Nach zwei Niederlagen in Serie war die Erleichterung groß, endlich wieder zu gewinnen – und das ohne Gegentor. „Ich gehe mit einem guten Gefühl aus dem Spiel“, so Neuber. „Wir haben eine starke Reaktion gezeigt und bewiesen, dass wir nicht zu unterschätzen sind.“ Auch Eichhorn-Nelson blickt optimistisch nach vorn: „Es war sehr wichtig für uns, wieder in die Siegerstraße zu kommen. Am Fellberg soll niemand leicht Punkte mitnehmen. Mit diesem Gefühl wollen wir die nächsten Wochen erfolgreich gestalten.“ Ob in den kommenden Spielen Neuber oder Eichhorn-Nelson im Tor stehen wird, bleibt offen. „Das ist die Entscheidung des Trainers“, sagt Paul.