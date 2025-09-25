"Gemeinsam zum Torerfolg" Badischer Fußballverband +++ Am 6. Okobter gibt´s an den badischen DFB-Stützpunkten den kostenlosen Trainingsdialog +++ Möglichkeit zur Lizenzverlängerung

Getreu dem Motto "Gemeinsam zum Torerfolg" findet am Montag, den 6. Oktober der 8. DFB-Trainingsdialog an den Stützpunkten im badischen Fußballverband statt. Dort leiten und moderieren die DFB-Stützpunkttrainer eine Einheit zum Thema und präsentieren verschiedene Trainingsformen mit Hintergrundinformationen und Steuerungsmöglichkeiten.

Die kostenlose Trainerfortbildung beginnt um 18 Uhr. Eingeladen sind alle interessierten Trainerinnen und Trainer und die, die es gerne werden wollen. "Neben dem Trainingsdialog dient die Veranstaltung dazu, sich untereinander auszutauschen und Kontakte zu knüpfen", sagt Daniel Kufner, Stützpunktkoordinator des badischen Fußballverbands und führt weiter aus, "ich kann die Veranstaltung jedem Trainer und jeder Trainerin nur ans Herz legen, hier gibt es spannende Hintergrundinformationen und Steuerungsmöglichkeiten für das eigene Mannschaftstraining."

Wichtig zu wissen: Der DFB-Trainingsdialog ist mit 4 LE als kleine Fortbildungsmaßnahme zur Lizenzverlängerung anrechenbar.