Getreu dem Motto "Gemeinsam zum Torerfolg" findet am Montag, den 6. Oktober der 8. DFB-Trainingsdialog an den Stützpunkten im badischen Fußballverband statt. Dort leiten und moderieren die DFB-Stützpunkttrainer eine Einheit zum Thema und präsentieren verschiedene Trainingsformen mit Hintergrundinformationen und Steuerungsmöglichkeiten.
Die kostenlose Trainerfortbildung beginnt um 18 Uhr. Eingeladen sind alle interessierten Trainerinnen und Trainer und die, die es gerne werden wollen. "Neben dem Trainingsdialog dient die Veranstaltung dazu, sich untereinander auszutauschen und Kontakte zu knüpfen", sagt Daniel Kufner, Stützpunktkoordinator des badischen Fußballverbands und führt weiter aus, "ich kann die Veranstaltung jedem Trainer und jeder Trainerin nur ans Herz legen, hier gibt es spannende Hintergrundinformationen und Steuerungsmöglichkeiten für das eigene Mannschaftstraining."
Wichtig zu wissen: Der DFB-Trainingsdialog ist mit 4 LE als kleine Fortbildungsmaßnahme zur Lizenzverlängerung anrechenbar.
Die zehn Stützpunkte im bfv mit Anschriften
Altheim
An den Hofäckern 74731 Walldürn
VFB ALTHEIM
Kirchheim
Pleikartsförster Str. 95 69214 Eppelheim
FT Kirchheim 1907 e.V.
Forst
Hambrücker Str. 65 76694 Forst
FC Germania Forst
Großrinderfeld
Krensheimer Weg 97950 Großrinderfeld
TuS Großrinderfeld
Karlsruhe
Engler-Bunte-Ring 13 76131 Karlsruhe
KIT SPORT-CLUB 2010
Mannheim-Rheinau
Frobeniusstraße 1 68219 Mannheim
SC ROT-WEIß RHEINAU
Mosbach-Neckarelz
Zum Stadion1 74821 Mosbach-Neckarelz
SPVGG NECKARELZ
Pforzheim
Heidenheimer Str. 4 75179 Pforzheim
SV Kickers Pforzheim
Sinsheim
Schwimmbadweg 74889 Sinsheim
Sportpark Sinsheim
Sportschule Schöneck
Sepp-Herberger-Weg 2 76227 Karlsruhe