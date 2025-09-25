 2025-09-23T12:48:49.527Z

"Gemeinsam zum Torerfolg"

Badischer Fußballverband +++ Am 6. Okobter gibt´s an den badischen DFB-Stützpunkten den kostenlosen Trainingsdialog +++ Möglichkeit zur Lizenzverlängerung

Getreu dem Motto "Gemeinsam zum Torerfolg" findet am Montag, den 6. Oktober der 8. DFB-Trainingsdialog an den Stützpunkten im badischen Fußballverband statt. Dort leiten und moderieren die DFB-Stützpunkttrainer eine Einheit zum Thema und präsentieren verschiedene Trainingsformen mit Hintergrundinformationen und Steuerungsmöglichkeiten.

Die kostenlose Trainerfortbildung beginnt um 18 Uhr. Eingeladen sind alle interessierten Trainerinnen und Trainer und die, die es gerne werden wollen. "Neben dem Trainingsdialog dient die Veranstaltung dazu, sich untereinander auszutauschen und Kontakte zu knüpfen", sagt Daniel Kufner, Stützpunktkoordinator des badischen Fußballverbands und führt weiter aus, "ich kann die Veranstaltung jedem Trainer und jeder Trainerin nur ans Herz legen, hier gibt es spannende Hintergrundinformationen und Steuerungsmöglichkeiten für das eigene Mannschaftstraining."

Wichtig zu wissen: Der DFB-Trainingsdialog ist mit 4 LE als kleine Fortbildungsmaßnahme zur Lizenzverlängerung anrechenbar.

Die zehn Stützpunkte im bfv mit Anschriften

Altheim

An den Hofäckern 74731 Walldürn

VFB ALTHEIM

Kirchheim

Pleikartsförster Str. 95 69214 Eppelheim

FT Kirchheim 1907 e.V.

Forst

Hambrücker Str. 65 76694 Forst

FC Germania Forst

Großrinderfeld

Krensheimer Weg 97950 Großrinderfeld

TuS Großrinderfeld

Karlsruhe

Engler-Bunte-Ring 13 76131 Karlsruhe

KIT SPORT-CLUB 2010

Mannheim-Rheinau

Frobeniusstraße 1 68219 Mannheim

SC ROT-WEIß RHEINAU

Mosbach-Neckarelz

Zum Stadion1 74821 Mosbach-Neckarelz

SPVGG NECKARELZ

Pforzheim

Heidenheimer Str. 4 75179 Pforzheim

SV Kickers Pforzheim

Sinsheim

Schwimmbadweg 74889 Sinsheim

Sportpark Sinsheim

Sportschule Schöneck

Sepp-Herberger-Weg 2 76227 Karlsruhe

