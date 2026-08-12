Gemeinsam zum Auswärtsspiel " Mannschaft & Fans " von Helmut Hiller · Heute, 15:34 Uhr · 0 Leser

Gemeinsam zum Auswärtsspiel ! Der Fanclub Rot - Schwarze Freundschaft fährt am Sonntag 23. August 2026 zum Auswärtsspiel zum SV Bernried ! Hier wird ein Bus für die Mannschaft & Fans eingesetzt . Abfahrt : 12 . 45 Uhr am SC Katzdorf - Sportheim Unkostenbeitrag 10 € Anmeldung für die Fans ist erforderlich ! Begrenzte Sitzplätze ! Anmeldungen bei der Vorstandschaft " Fanclub " : Mortl 0171 3269435 , Dudl 01577 3258344 , Wampl 0171 7065584 , Festnetz 09471 / 60 22 00 oder in die Anmeldeliste eintragen im SC Katzdorf - Sportheim .