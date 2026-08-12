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Vereinsnachrichten
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Gemeinsam zum Auswärtsspiel " Mannschaft & Fans "
von Helmut Hiller · Heute, 15:34 Uhr · 0 Leser
Gemeinsam zum Auswärtsspiel !
Der Fanclub Rot - Schwarze Freundschaft fährt am Sonntag 23. August 2026 zum Auswärtsspiel zum SV Bernried !
Hier wird ein Bus für die Mannschaft & Fans eingesetzt .