 2026-08-12T04:46:12.593Z

Vereinsnachrichten

Gemeinsam zum Auswärtsspiel " Mannschaft & Fans "

von Helmut Hiller · Heute, 15:34 Uhr · 0 Leser

Gemeinsam zum Auswärtsspiel !

Der Fanclub Rot - Schwarze Freundschaft fährt am Sonntag 23. August 2026 zum Auswärtsspiel zum SV Bernried !

Hier wird ein Bus für die Mannschaft & Fans eingesetzt .

Abfahrt : 12 . 45 Uhr am SC Katzdorf - Sportheim

Unkostenbeitrag 10 €

Anmeldung für die Fans ist erforderlich !

Begrenzte Sitzplätze !

Anmeldungen bei der Vorstandschaft " Fanclub " :

Mortl 0171 3269435 , Dudl 01577 3258344 ,

Wampl 0171 7065584 , Festnetz 09471 / 60 22 00

oder in die Anmeldeliste eintragen im

SC Katzdorf - Sportheim .