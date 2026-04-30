Gemeinsam weiter: Jordan Vekonj bleibt Teil unseres Weges

Wir freuen uns bekanntzugeben, dass unser Spieler "Jordi" Jordan Vekonj auch in der Saison 2026/27 weiterhin das Trikot unseres Vereins tragen wird!
Der 21-jährige Offensivspieler ist seit Beginn der Saison 2025/26 Teil unseres Teams und konnte seitdem mit seinem Einsatz, seiner Dynamik und seinem Spielverständnis bereits wertvolle Akzente setzen.
Jordan durchlief in seiner Jugend die Stationen Fürstenfeldbruck, FC Ismaning und VfR Garching, bevor er im Herrenbereich bei der SpVgg Feldmoching erste Erfahrungen sammelte. Umso mehr freut es uns, dass er seinen Weg nun weiterhin bei uns fortsetzt.
Wir sind überzeugt, dass "Jordi" auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle spielen wird und freuen uns auf viele weitere gemeinsame Erfolge!