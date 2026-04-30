Gemeinsam weiter: Jordan Vekonj bleibt Teil unseres Weges

Wir freuen uns bekanntzugeben, dass unser Spieler "Jordi" Jordan Vekonj auch in der Saison 2026/27 weiterhin das Trikot unseres Vereins tragen wird!

Der 21-jährige Offensivspieler ist seit Beginn der Saison 2025/26 Teil unseres Teams und konnte seitdem mit seinem Einsatz, seiner Dynamik und seinem Spielverständnis bereits wertvolle Akzente setzen.