Mit einer berührenden Winteraktion hat die U19 des VfB Bretten in diesem Jahr ein starkes Zeichen für Solidarität gesetzt. Unter dem Motto „Gemeinsam Wärme schenken“ sammelten die Spieler gemeinsam mit der Organisation Herzprojekt – Obdachlosen- und Bedürftigenhilfe Bretten Kleidung und Winterausrüstung für obdachlose und bedürftige Menschen in der Region.
Die Resonanz war überwältigend: Jacken, Strümpfe, Schuhe und viele weitere wärmende Kleidungsstücke fanden den Weg zu Menschen, die gerade in der kalten Jahreszeit oft auf Unterstützung angewiesen sind.
Durch den direkten Austausch mit den Helfern des Herzprojekts wurde den jungen Spielern bewusst, wie bedeutend selbst kleine Beiträge sein können – und dass vieles, was sie im Alltag als selbstverständlich ansehen, für andere ein wertvolles Gut ist.
Cheftrainer Simon Karaoglan beschreibt die Intention hinter der Aktion so: "Wir wollten eine Aktion machen, um auch mal den Leuten etwas zurückzugeben, die gerade in der Weihnachtszeit es etwas schwer haben. Wir hoffen, dass wir dadurch dem ein oder anderen Spieler zeigen konnten, dass manche Sachen im Leben nicht selbstverständlich sind."
Auch sportlich blickt die U19 auf eine erfreuliche erste Saisonhälfte zurück:
Die Mannschaft hat die Hinrunde auf einem starken 5. Platz abgeschlossen und arbeitet derzeit hochmotiviert auf eine erfolgreiche Rückrunde hin.
Was das Team auszeichnet, ist nicht nur der Einsatz auf dem Platz, sondern auch der Zusammenhalt daneben. Wer die Jungs unterstützen möchte – ob durch Anfeuern am Spielfeldrand oder auf andere Weise – trägt dazu bei, dass dieses besondere Gemeinschaftsgefühl weiter wächst. Jede Form der Unterstützung hilft, die positive Entwicklung der Mannschaft zu fördern und solche sozialen Aktionen auch künftig möglich zu machen.
Die Winteraktion der VfB-Bretten-U19 zeigt eindrucksvoll, wie Sport verbinden und Verantwortung fördern kann. Gemeinsam Wärme schenken – dafür steht dieses Team, heute und in Zukunft.