Die U19 des VfB Bretten. – Foto: privat

Mit einer berührenden Winteraktion hat die U19 des VfB Bretten in diesem Jahr ein starkes Zeichen für Solidarität gesetzt. Unter dem Motto „Gemeinsam Wärme schenken“ sammelten die Spieler gemeinsam mit der Organisation Herzprojekt – Obdachlosen- und Bedürftigenhilfe Bretten Kleidung und Winterausrüstung für obdachlose und bedürftige Menschen in der Region.

Die Resonanz war überwältigend: Jacken, Strümpfe, Schuhe und viele weitere wärmende Kleidungsstücke fanden den Weg zu Menschen, die gerade in der kalten Jahreszeit oft auf Unterstützung angewiesen sind. Durch den direkten Austausch mit den Helfern des Herzprojekts wurde den jungen Spielern bewusst, wie bedeutend selbst kleine Beiträge sein können – und dass vieles, was sie im Alltag als selbstverständlich ansehen, für andere ein wertvolles Gut ist.

Cheftrainer Simon Karaoglan beschreibt die Intention hinter der Aktion so: "Wir wollten eine Aktion machen, um auch mal den Leuten etwas zurückzugeben, die gerade in der Weihnachtszeit es etwas schwer haben. Wir hoffen, dass wir dadurch dem ein oder anderen Spieler zeigen konnten, dass manche Sachen im Leben nicht selbstverständlich sind." Sportlicher Erfolg und Zusammenhalt