Gemeinsam wachsen: Laurenz Rheingans kehrt zurück zum 1. FC Kiedrich

Kiedrich. Erwartungsvoll hatte Laurenz Rheingans im Frühjahr 2024 auf seinen Wechsel zur SG Rauenthal/Martinsthal, dem späteren Gruppenligaaufsteiger, geblickt. Für eine weitere Spielzeit bleibt er der SG jedoch nicht erhalten, sondern kehrt in neuer Funktion zurück zum 1. FC Kiedrich, seinem Heimatverein. Als Trainer der A-Junioren und Co-Trainer der ersten Mannschaft soll er in der kommenden Saison die Kontinuität verkörpern, für die der 1. FC Kiedrich stehen will.

Auf die Jugend setzen

Von einer Rückkehr kann dabei aber nur bedingt die Rede sein, denn Rheingans sagt, dass der Kontakt zum Verein wegen seiner Tätigkeit als Trainer der A-Junioren des 1. FC Kiedrich auch nach dem Wechsel nie aufgehört habe. Diese Aufgabe werde er noch ein Jahr übernehmen, dann auch parallel zu seiner Einstellung als Co-Trainer der Herren. Aufgrund der erfolgreichen Saison mit der A-Jugend plane er, sein abschließendes Jahr in der Gruppenliga zu verbringen. Zu den Zielen der ersten Mannschaft sagt Rheingans hingegen: "Wir als Verein wollen irgendwann eine gute Rolle in der Kreisoberliga spielen. Wir wollen mit guten Spielern aus der Umgebung auf lange Sicht etwas aufbauen". Als Voraussetzung dafür benennt er eine erfolgreiche Jugendarbeit, die aber in den vergangenen Jahren nicht viele Spieler in den Herrenbereich gebracht habe. Er sei jedoch zuversichtlich, dass der Verein in den nächsten Jahren vermehrt Talente aus Kiedrich gewinnen und so langfristig in der Kreisoberliga spielen könne. Sollte die Mannschaft diese Saison in die A-Liga absteigen, sei es das Ziel, schnellstmöglich wieder aufzusteigen. Unabhängig der Liga wolle er dem Cheftrainer Marc Wilhelm bestmöglich zur Seite stehen.

Bernd Helck, Vorsitzender des 1. FC Kiedrich, sagt zum neuen Trainerteam: "Wir haben mit Marc Wilhelm eine echte Trainergröße, die Anziehungskraft ausstrahlt. Durch die Kombination aus einem erfahrenen Cheftrainer und einem erfolgreichen, jungen Kiedricher können wir verschiedene Altersgruppen ansprechen". In seiner doppelten Trainerfunktion ermögliche Rheingans eine Verzahnung mit der A-Jugend, die sich der Verein wünsche. Damit diese gelingen könne und um im Kader für Stabilität zu sorgen, habe der Verein mit Rheingans eine Vereinbarung für mindestens zwei Jahre getroffen. Im Vordergrund stehe für Helck aber, dass Rheingans seine Verletzung in Ruhe regeneriere und sein Trainerdasein weiterentwickeln könne.

Über die Neubesetzung im laufenden Abstiegskampf sagt er: "Wir haben mit unseren Führungsspielern den Dialog gesucht und gefragt, ob sie uns auch in die A-Liga begleiten würden. Indem wir für Konstanz auf der Trainerbank gesorgt haben, konnten wir sie in ihrer Entscheidung bestärken".