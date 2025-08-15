„Wir müssen uns nach unserem miserablen Start auf die Basics konzentrieren und gemeinsam versuchen, ein positives Ergebnis zu erzielen“, betont Hau. Zwar hat Tündern verletzungs- und urlaubsbedingt einige Ausfälle zu verkraften, doch Ausreden will der Coach nicht gelten lassen: „Das geht jeder Mannschaft so.“

Der Gastgeber aus Barsinghausen ist mit zwei Siegen optimal in die Saison gestartet und hat sich gezielt verstärkt. Auf der anderen Seite ging Tündern zwei Mal als Verlierer vom Feld. Außerdem gewann Barsinghausen in der vergangenen Saison beide direkten Duelle. Tündern weiß also, dass eine konzentrierte und konstante Leistung nötig ist. „Wir wollen unsere Fehler minimieren und versuchen, nach dem verpatzten Start zu punkten“, so Hau.

Anpfiff ist am Sonntagnachmittag in Barsinghausen. Für Tündern ist es die Gelegenheit, mit einem mutigen Auftritt den Trend zu drehen und die ersten Punkte der neuen Saison einzufahren.