Gemeinsam Tore erzielen - 8.DFB-Trainingsdialog bei der SpVgg Lam

Am Montag, den 06. Oktober 2025 startet der 8. DFB-Trainingsdialog mit dem Ziel, den inhaltlichen Austausch der DFB-Stützpunkte mit den Trainern, Trainerinnen und auch den Verantwortlichen in den Vereinen zu intensivieren. Der DFB-Stützpunkt Cham veranstaltet den 8. Trainingsdialog auf dem Vereinsgelände der SpVgg Lam (Ginglmühler Weg 9, 93462 Lam). Alle interessierten Vereinstrainer*innen aus der Umgebung sind recht herzlich eingeladen.
Im Zentrum der Veranstaltung steht der gemeinsame Weg zum Torerfolg und wie dies in die Vereinsarbeit und speziell in die Trainingsarbeit integriert werden kann. Die bayerischen Trainergemeinschaften (GFTs) unterstützen das gemeinsame Fachsimpeln über den gemeinsamen Weg zum Torerfolg, indem sie die Anrechnung von Fortbildungsstunden für Inhaber*innen einer Trainerlizenz (C/B) ermöglichen.
Die Veranstaltung am 06. Oktober 2025 beginnt mit einem Praxisteil um 18.00 Uhr. Im Rahmen einer Demotrainingseinheit mit den Spielern und Spielerinnen des DFB-Stützpunktes zeigen die Trainer Stefan Pongratz, Michael Lamecker, Erich Hartl und Lukas Perlinger dabei Spielformen, die mit Hilfe eines/einer neutralen Spieler/in den gemeinsamen Weg zum Torerfolg des Teams akzentuiert. Dabei stehen im 8. DFB-Trainingsdialog Spielformen im Mittelpunkt, welche das Spiel mit neutralen Spieler/innen fokussieren, die für den Trainingsalltag unerlässlich sind und einen Großteil an spezifischen Inhalten für die fußballerische Ausbildung aufgreifen. Teilnehmer*innen erhalten einen kostenlosen Zugang zu einer Online-Broschüre, in der alle Trainingsformen sowie weitere interessante Aspekte für ein attraktives, spielorientiertes und zielgerichtetes Fußballtraining aufgeführt sind.
Die Devise für das Training lautet: Das Spiel ist der beste Lehrmeister! Viele Fähigkeiten, die Spieler*innen für die Situation benötigen, lernen sie, indem sie diese immer wieder erleben. Die Trainingsform muss eine hohe Wiederholungszahl garantieren und darüber hinaus so konzipiert sein, dass Spieler*innen eigene und unterschiedliche Entscheidungen treffen können.
Der DFB-Stützpunkt Cham lädt alle Jugendtrainerinnen und -trainer sowie Betreuerinnen und Betreuer aus dem Landkreis Cham und darüber hinaus recht herzlich zu dieser kostenlosen Trainer*innenfortbildung ein. Selbstverständlich sind auch weitere Interessierte aus Ihrem Verein willkommen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Für GFT-Mitglieder*innen werden drei Unterrichtseinheiten für die Verlängerung der Trainer-B- und Trainer-C-Lizenz bestätigt. Weitere Informationen zur Verlängerung der Trainer-B- und Trainer-C-Lizenz können über die jeweiligen Trainergemeinschaften in den Bezirken erfragt werden. Auch die jeweiligen Stützpunkttrainer*innen stehen den Trainern*innen und Vereinen der entsprechenden Region jederzeit Rede und Antwort.
Zeitlicher Ablauf des 8. DFB-Trainingsdialoges (06.10.2025 ab 18:00):
bis 18.00 Uhr Eintreffen der Trainer*innen und Betreuer*innen am Vereinsgelände der SpVgg Lam (Ginglmühler Weg 9, 93462 Lam)
18.00 Uhr – ca. 19.15 Uhr Trainingsbeobachtung mit paralleler Kommentierung
19.15 Uhr – ca. 19.45 Uhr kurze Nachbesprechung im Vereinsheim der SpVgg Lam
Wichtige Hinweise: