Der 8. Trainingsdialog findet auf dem Vereinsgelände der SpVgg Lam statt. – Foto: DFB

Gemeinsam Tore erzielen - 8.DFB-Trainingsdialog bei der SpVgg Lam Der DFB-Stützpunkt Cham lädt alle Interessierten zu der Infoveranstaltung ein

Am Montag, den 06. Oktober 2025 startet der 8. DFB-Trainingsdialog mit dem Ziel, den inhaltlichen Austausch der DFB-Stützpunkte mit den Trainern, Trainerinnen und auch den Verantwortlichen in den Vereinen zu intensivieren. Der DFB-Stützpunkt Cham veranstaltet den 8. Trainingsdialog auf dem Vereinsgelände der SpVgg Lam (Ginglmühler Weg 9, 93462 Lam). Alle interessierten Vereinstrainer*innen aus der Umgebung sind recht herzlich eingeladen.

Im Zentrum der Veranstaltung steht der gemeinsame Weg zum Torerfolg und wie dies in die Vereinsarbeit und speziell in die Trainingsarbeit integriert werden kann. Die bayerischen Trainergemeinschaften (GFTs) unterstützen das gemeinsame Fachsimpeln über den gemeinsamen Weg zum Torerfolg, indem sie die Anrechnung von Fortbildungsstunden für Inhaber*innen einer Trainerlizenz (C/B) ermöglichen. Die Veranstaltung am 06. Oktober 2025 beginnt mit einem Praxisteil um 18.00 Uhr. Im Rahmen einer Demotrainingseinheit mit den Spielern und Spielerinnen des DFB-Stützpunktes zeigen die Trainer Stefan Pongratz, Michael Lamecker, Erich Hartl und Lukas Perlinger dabei Spielformen, die mit Hilfe eines/einer neutralen Spieler/in den gemeinsamen Weg zum Torerfolg des Teams akzentuiert. Dabei stehen im 8. DFB-Trainingsdialog Spielformen im Mittelpunkt, welche das Spiel mit neutralen Spieler/innen fokussieren, die für den Trainingsalltag unerlässlich sind und einen Großteil an spezifischen Inhalten für die fußballerische Ausbildung aufgreifen. Teilnehmer*innen erhalten einen kostenlosen Zugang zu einer Online-Broschüre, in der alle Trainingsformen sowie weitere interessante Aspekte für ein attraktives, spielorientiertes und zielgerichtetes Fußballtraining aufgeführt sind.

Am letzten Trainingsdialog bei der SpVgg WiWa nahmen über 50 Trainer aus dem Landkreis teil. – Foto: Ederer

Die Devise für das Training lautet: Das Spiel ist der beste Lehrmeister! Viele Fähigkeiten, die Spieler*innen für die Situation benötigen, lernen sie, indem sie diese immer wieder erleben. Die Trainingsform muss eine hohe Wiederholungszahl garantieren und darüber hinaus so konzipiert sein, dass Spieler*innen eigene und unterschiedliche Entscheidungen treffen können.