Gemeinsam statt Neuanfang

Was andernorts häufig einen personellen Umbruch oder gar einen Neuanfang nach sich zieht, wird in Büßleben anders gelebt: mit Zusammenhalt, Kontinuität und dem festen Glauben an den eingeschlagenen Weg.
Schon vor der Saison war allen Beteiligten bewusst, dass das Abenteuer Thüringenliga eine enorme Herausforderung werden würde. Dennoch verkaufte sich die Mannschaft über weite Strecken teuer. Besonders die Rückrunde zeigte, welches Potenzial im Team steckt. Bis zum letzten Spieltag durfte Büßleben auf den Klassenerhalt hoffen – am Ende reichte es trotz einer beeindruckenden Aufholjagd nicht.
„Die Stimmung nach dem Abstieg war natürlich zunächst enttäuschend. Trotzdem überwiegen inzwischen die positiven Erkenntnisse“, blickt Trainer Ronny Löwentraut zurück. Besonders stolz ist der Coach auf die Entwicklung seiner Mannschaft: „Bis zum Schluss war der Klassenerhalt noch möglich und wir haben – gemessen an unseren Möglichkeiten – eine gute bis sehr gute Rückrunde gespielt – mit mehr als der doppelten Anzahl an Punkten der Hinrunde.“
Vor allem aber hat das Thüringenliga-Jahr den Verein enger zusammengeschweißt. „Die enorme mannschaftliche Geschlossenheit ist und bleibt für uns ein ganz wichtiger Faktor“, betont Löwentraut. Dass der Kader nach dem Abstieg nahezu vollständig zusammenbleibt und sämtliche Leistungsträger an Bord sind, sei alles andere als selbstverständlich. „Wir haben ein junges Team, das weiterhin richtig Bock auf die kommenden Aufgaben hat. Mir geht es genauso, deshalb war für uns alle schnell klar, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen.“
Von einem großen Umbruch kann also keine Rede sein. Stattdessen setzt Blau-Weiß gezielt auf Verstärkungen. Insgesamt drei Neuzugänge sollen die Mannschaft qualitativ weiterbringen.
Für die Defensive wurde Innenverteidiger Tom Stein verpflichtet. Der 24-Jährige kommt über den Ahrweiler BC beziehungsweise TuS Oberwinter nach Büßleben und soll mit seiner Ruhe am Ball sowie kompromisslosem Zweikampfverhalten Stabilität in die Hintermannschaft bringen.
Auf der offensiven Außenbahn sorgt künftig der erst 19-jährige Justin Nowak für zusätzliche Dynamik. Der schnelle Dribbler wechselt von der TSG Stotternheim und bringt Tempo sowie Kreativität ins Offensivspiel.
Komplettiert wird das Trio von Pascal Rolbes, der vom VfR Kaiserslautern ins zentrale Mittelfeld stößt. Der lauf- und zweikampfstarke Mittelfeldspieler erweitert die Möglichkeiten im Zentrum und trägt den augenzwinkernden Spitznamen „Rolfes“.
„Alle drei werden uns auf jeden Fall helfen, qualitativ den nächsten Schritt zu machen“, ist Löwentraut überzeugt. Besonders erfreulich sei, wie schnell sich die Neuzugänge in die Mannschaft eingefunden hätten: „Sie wurden bereits in den ersten Wochen hervorragend aufgenommen, haben sich schnell integriert und geben uns mehr Möglichkeiten.“
Auf der anderen Seite muss Büßleben einige Abgänge verkraften – wenn auch in überschaubarem Rahmen.
Besonders schmerzhaft ist das verletzungsbedingte Karriere-Aus von Vincent Wilhelm, der dem Verein jedoch erhalten bleibt und im Notfall sogar weiterhin zur Verfügung stehen würde. Auch Ersatzkeeper Raymond Salomon hängt seine Torwarthandschuhe zunächst verletzungsbedingt an den Nagel. Richard Monecke zieht es zum FSV Wacker 03 Gotha, nachdem ihn bereits in der Rückrunde immer wieder Verletzungen ausgebremst hatten. Zudem wird Fabian Scharnhorst den Verein aufgrund eines USA-Aufenthalts vorerst verlassen.
Die größte Stärke der Blau-Weißen dürfte allerdings nicht auf dem Transfermarkt liegen. Vielmehr nimmt die Mannschaft einen Erfahrungsschatz mit, den sie sich in einem schwierigen Thüringenliga-Jahr hart erarbeitet hat. Die Rückrunde hat gezeigt, dass Büßleben auch gegen höherklassige Gegner konkurrenzfähig sein kann. Diese Entwicklung soll nun eine Liga tiefer Früchte tragen.
Die Zielsetzung formuliert Löwentraut bewusst bodenständig: „Unser erstes Ziel ist es, gut aus den Startlöchern zu kommen und schnell in der Liga anzukommen. Am Ende möchten wir eine ordentliche Rolle in der Landesklasse 2 spielen und uns dort bestmöglich präsentieren.“