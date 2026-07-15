Gemeinsam statt Neuanfang Der Traum Thüringenliga ist vorerst beendet – doch beim SV Blau-Weiß Büßleben blickt niemand lange zurück. Nach nur einem Jahr in Thüringens höchster Spielklasse geht es für die Mannschaft aus dem Osten der Landeshauptstadt zurück in die Landesklasse 2. von André Hofmann · Heute, 09:54 Uhr · 0 Leser

Drei Neue für Büßleben: Tom Stein (links), Justin Nowak (mittig) und Pascal Rolbes (rechts). – Foto: © Felix Volkmer

Was andernorts häufig einen personellen Umbruch oder gar einen Neuanfang nach sich zieht, wird in Büßleben anders gelebt: mit Zusammenhalt, Kontinuität und dem festen Glauben an den eingeschlagenen Weg.

Schon vor der Saison war allen Beteiligten bewusst, dass das Abenteuer Thüringenliga eine enorme Herausforderung werden würde. Dennoch verkaufte sich die Mannschaft über weite Strecken teuer. Besonders die Rückrunde zeigte, welches Potenzial im Team steckt. Bis zum letzten Spieltag durfte Büßleben auf den Klassenerhalt hoffen – am Ende reichte es trotz einer beeindruckenden Aufholjagd nicht. „Die Stimmung nach dem Abstieg war natürlich zunächst enttäuschend. Trotzdem überwiegen inzwischen die positiven Erkenntnisse“, blickt Trainer Ronny Löwentraut zurück. Besonders stolz ist der Coach auf die Entwicklung seiner Mannschaft: „Bis zum Schluss war der Klassenerhalt noch möglich und wir haben – gemessen an unseren Möglichkeiten – eine gute bis sehr gute Rückrunde gespielt – mit mehr als der doppelten Anzahl an Punkten der Hinrunde.“

Vor allem aber hat das Thüringenliga-Jahr den Verein enger zusammengeschweißt. „Die enorme mannschaftliche Geschlossenheit ist und bleibt für uns ein ganz wichtiger Faktor“, betont Löwentraut. Dass der Kader nach dem Abstieg nahezu vollständig zusammenbleibt und sämtliche Leistungsträger an Bord sind, sei alles andere als selbstverständlich. „Wir haben ein junges Team, das weiterhin richtig Bock auf die kommenden Aufgaben hat. Mir geht es genauso, deshalb war für uns alle schnell klar, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen.“ Drei Neue für den nächsten Entwicklungsschritt Von einem großen Umbruch kann also keine Rede sein. Stattdessen setzt Blau-Weiß gezielt auf Verstärkungen. Insgesamt drei Neuzugänge sollen die Mannschaft qualitativ weiterbringen.