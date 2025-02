Gemeinsam stark: Warum ein regionaler Kunstrasenplatz unverzichtbar is

Mein Name ist Mario Lipperer. Ich bin ein engagierter Trainer und Funktionär bei verschiedenen Stammvereinen wie dem SV Hörmannsdorf und dem TSV Parsberg. Besonders am Herzen liegt mir die Arbeit in der JFG Schwarze Laber, wo ich mitverantwortlich für die Implementierung des Mädchenfußballs bin. Mit dieser Erfahrung möchte ich eine dringende Botschaft loswerden. Die Stammvereine TV 1899 Parsberg, TSV Beratzhausen, SV Lupburg, TSV Hohenfels, SV Hörmannsdorf und DJK-SV Oberpfraundorf teilen eine Leidenschaft: den Fußball. Doch diese Leidenschaft wird seit Jahren durch eine Herausforderung stark beeinträchtigt – die unzureichende Platzsituation in der Region. Trainings- und Spielplätze, die den Anforderungen nicht standhalten, und Wetterbedingungen, die einen regulären Spielbetrieb oft unmöglich machen, stellen die Vereine vor enorme Probleme. Ein regionaler Kunstrasenplatz könnte hier die Lösung sein und neue Perspektiven für die sportliche Zukunft bieten. Müssen wir nicht endlich handeln, um unseren Sport zu retten?

Die Situation auf den vorhandenen Naturrasenplätzen ist seit Jahren angespannt. Dauerhafte Belastung durch Training und Spiele der verschiedenen Teams hinterlassen sichtbare Spuren. Besonders in den Herbst- und Wintermonaten verschlechtern sich die Bedingungen drastisch. Regen weicht die Plätze auf, Schnee und Frost machen sie unbespielbar. Trainingsausfälle und abgesagte Spiele sind an der Tagesordnung.

Hinzu kommt, dass einzelne Vereine vor besonderen Herausforderungen stehen: Der SV Hörmannsdorf plant ein neues Vereinsgebäude, was erhebliche Ressourcen bindet, und der SV Lupburg ist gezwungen, den C-Platz zu verkleinern. Dadurch stehen dort noch weniger Spielflächen zur Verfügung, was die Situation weiter verschärft. Gleichzeitig baut der SV Lupburg aktiv an den bestehenden Anlagen, was erneut hohe Kosten verursacht. In dieser angespannten Lage wird ein gemeinsames Projekt wie ein zentraler Kunstrasenplatz umso wichtiger.

Die sportliche Ausgangslage

Die Stammvereine der Region sind sportlich höchst engagiert und erfolgreich. Der TV 1899 Parsberg spielt in der Landesliga, während Beratzhausen und Lupburg in der Kreisliga aktiv sind. Hohenfels feiert mit dem Aufstieg in die Kreisklasse einen beachtlichen Erfolg, und Oberpfraundorf hat sich ebenfalls in der Kreisklasse etabliert. Der SV Hörmannsdorf verfolgt ambitionierte Ziele und strebt den Aufstieg in die Kreisklasse an. Diese Erfolge zeigen das Potenzial der Region, doch sie verdeutlichen auch den steigenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Trainings- und Spielmöglichkeiten. Ein Kunstrasenplatz könnte eine wesentliche Grundlage sein, um diese sportlichen Leistungen zu sichern und weiter auszubauen.

Kunstrasen als nachhaltige Lösung

Ein moderner Kunstrasenplatz wäre ein entscheidender Schritt, um die Situation zu verbessern. Er ist deutlich robuster als Naturrasen und bleibt auch bei widrigen Wetterbedingungen bespielbar. Dies würde es den Vereinen ermöglichen, das ganze Jahr über unter optimalen Bedingungen zu trainieren und Spiele auszutragen.

Ein wichtiger Aspekt ist jedoch die Pflege eines solchen Platzes. Die Verantwortung könnte zwischen den beteiligten Vereinen, Schulen und der Kommune aufgeteilt werden. Dabei könnten Wartungsverträge mit professionellen Dienstleistern abgeschlossen werden, um die Qualität des Platzes langfristig zu sichern. Auch Schulungen für Vereinsmitglieder, um kleinere Pflegearbeiten selbst durchzuführen, wären eine Möglichkeit, die Kosten zu reduzieren und die Instandhaltung effizient zu gestalten. Ein moderner Kunstrasenplatz wäre ein entscheidender Schritt, um die Situation zu verbessern. Er ist deutlich robuster als Naturrasen und bleibt auch bei widrigen Wetterbedingungen bespielbar. Dies würde es den Vereinen ermöglichen, das ganze Jahr über unter optimalen Bedingungen zu trainieren und Spiele auszutragen.

Zusätzlich könnten weitere Akteure von einem zentralen Kunstrasenplatz profitieren. Die nahegelegenen Schulen wie das Gymnasium, die Realschule und die Mittelschule könnten den Platz für ihren Schulsport nutzen, was den Bildungsbereich erheblich aufwerten würde. Schulmannschaften hätten endlich eine geeignete Trainings- und Wettkampfstätte. Auch könnten Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen gestärkt werden, um den Zugang zum Sport für Kinder und Jugendliche zu fördern.

Ein solcher Platz würde nicht nur den Sportbetrieb der Vereine entlasten, sondern auch die Attraktivität der gesamten Region steigern. Darüber hinaus könnten landkreisweite Turniere oder interkommunale Sportveranstaltungen organisiert werden, die den regionalen Zusammenhalt fördern. Förderprogramme könnten dabei gezielt genutzt werden, um die Finanzierung zu unterstützen.

Ein Gemeinschaftsprojekt für die Region

Ein zentral gelegener Kunstrasenplatz wäre eine Plattform für Zusammenarbeit und Gemeinschaft. Die Belastung der Stammvereine durch hohe Instandhaltungskosten der Naturrasenplätze ist extrem hoch, sodass ein gemeinsames Projekt die Lösung sein könnte.

Finanzierungsmöglichkeiten und Kostenaufstellung für das Projekt

Um die Realisierung eines Kunstrasenplatzes zu ermöglichen, ist eine klare Kostenaufstellung essenziell. Nachfolgend eine beispielhafte Kalkulation:

Grundstückskauf: Der Kauf eines geeigneten Grundstücks, beispielsweise im Bereich des Universitätsgebäudes in Lupburg, könnte je nach Größe und Lage zwischen 50.000 und 100.000 Euro kosten. Erdarbeiten und Fundament: Die Vorbereitung des Geländes einschließlich Erdarbeiten, Drainage und Fundament würde schätzungsweise 150.000 bis 200.000 Euro kosten. Kunstrasenbelag: Die Installation des Kunstrasens selbst, einschließlich Materialien und Verlegung, wird auf 250.000 bis 300.000 Euro geschätzt. Beleuchtungsanlage: Für Flutlichtanlagen, die den ganzjährigen Betrieb ermöglichen, fallen Kosten von etwa 50.000 bis 80.000 Euro an. Zäune und Infrastruktur: Zusätzliche Infrastruktur wie Umzäunung, Tore und Auswechselbänke könnte weitere 50.000 Euro kosten. Pflegegeräte: Für die langfristige Pflege des Platzes wären spezialisierte Geräte erforderlich, die mit etwa 15.000 bis 20.000 Euro eingeplant werden sollten.

Gesamtkosten: Die Gesamtkosten des Projekts könnten somit bei etwa 565.000 bis 750.000 Euro liegen. Diese Kosten hängen jedoch von spezifischen Gegebenheiten und eventuellen Förderungen ab.

Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt

Um diese Kosten zu decken, müssen verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden: Um die Realisierung eines Kunstrasenplatzes zu ermöglichen, müssen verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden:

Förderprogramme von Sportverbänden: Sportverbände wie der Bayerische Fußball-Verband (BFV) bieten Förderprogramme für den Bau und die Sanierung von Sportanlagen an. Diese können eine erhebliche finanzielle Unterstützung bieten. Kommunale und Landkreisförderungen: Die Kommune und der Landkreis könnten sich als Hauptunterstützer beteiligen. Der Kunstrasenplatz würde nicht nur den Vereinen zugutekommen, sondern auch der Gemeinschaft als Ganzes dienen. Gespräche mit lokalen Entscheidungsträgern sollten daher Priorität haben. Einbindung der Schulen: Schulen wie das Gymnasium, die Realschule und die Mittelschule könnten den Platz für den Schulsport nutzen und sich finanziell an der Umsetzung beteiligen. Kooperationen mit den Bildungseinrichtungen könnten dabei helfen, die Nutzung und Finanzierung gemeinsam zu gestalten. Sponsoren und Spendenaktionen: Regionale Unternehmen könnten als Sponsoren auftreten und das Projekt finanziell oder durch Sachleistungen unterstützen. Zudem könnten Spendenaktionen in der Bevölkerung organisiert werden, um die Verbundenheit zur Region zu nutzen. Crowdfunding: Eine weitere Möglichkeit wäre eine Crowdfunding-Kampagne, um die lokale Gemeinschaft direkt in das Projekt einzubinden. Dies würde nicht nur Mittel generieren, sondern auch das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Projekts stärken. Darlehen mit langfristigen Rückzahlungsmodellen: Ein Darlehen, das durch die Einnahmen aus der Nutzung des Platzes (z. B. durch Vermietung an andere Vereine oder Organisationen) schrittweise zurückgezahlt wird, könnte ebenfalls eine Option sein.

Ein starkes Signal für die Zukunft

Jörg F., ein geschätzter Trainerkollege, hatte die Idee, Lupburg als Standort vorzuschlagen, da es geografisch zentral für die Stammvereine liegt. Diese Idee finde ich hervorragend, denn Lupburg bietet ideale Bedingungen, um alle Vereine zusammenzubringen. Jörg F. hat bereits mehrfach auf die dramatische Situation hingewiesen und betont, wie wichtig es ist, eine zentrale Lösung für alle Vereine zu schaffen. Sein Vorschlag konzentriert sich auf Lupburg als geeigneten Standort. Ich möchte diesen Ansatz erweitern und vorschlagen, das Gebiet um das Universitätsgebäude in Lupburg als Standort zu nutzen. Dieser Bereich bietet eine hervorragende Infrastruktur, liegt geografisch zentral und ist fußläufig von Schulen wie dem Gymnasium, der Realschule und der Mittelschule erreichbar. Sein Vorschlag, das Gebiet um das Universitätsgebäude in Lupburg als Standort zu nutzen, ist besonders vielversprechend. Dieser Standort wäre ideal, da er nicht nur geografisch zentral liegt, sondern auch fußläufig von Schulen wie dem Gymnasium, der Realschule und der Mittelschule erreichbar wäre.

Ein Kunstrasenplatz in Lupburg, insbesondere im Bereich des Universitätsgebäudes, würde nicht nur als gemeinsames Trainings- und Spielzentrum dienen, sondern auch durch die optimale Anbindung an die Schulen eine große Reichweite und multifunktionale Nutzung bieten. Die Schulen könnten den Platz effektiv für Schulsport und Wettkämpfe nutzen, was das Projekt weiter rechtfertigt und die Attraktivität des Standorts erhöht. Die Schulen könnten den Platz für den Schulsport nutzen, was die Attraktivität des Standorts für die gesamte Region weiter steigern würde. Auch die Kommune und der Landkreis könnten hierbei als wichtige Partner eingebunden werden, um das Projekt zu realisieren. Kooperation statt Konkurrenz – das sollte unser gemeinsames Ziel sein.

Die Umsetzung eines solchen Projekts würde auch die regionale Identität stärken. Ein Kunstrasenplatz wäre nicht nur ein Gewinn für die Sportvereine, sondern auch für die gesamte Gemeinschaft. Ob Jugendturniere, Breitensport oder Veranstaltungen – die neue Sportstätte könnte zusätzlich zu einem Zentrum des sozialen Lebens und der regionalen Begegnung werden. Ist es nicht an der Zeit, dass wir diesen Schritt gemeinsam gehen?

Mein Appell



Mein Appell richtet Entscheidungsträger: Die finanziellen Mittel der Vereine sind längst erschöpft. Ohne Unterstützung von außen, insbesondere durch die Kommune und den Landkreis, ist die Realisierung eines Kunstrasenplatzes unmöglich. Dies wäre nicht nur ein praktisches Werkzeug, um die aktuellen Probleme zu bewältigen, sondern auch ein Meilenstein für die Vernetzung und Förderung des regionalen Sports und Fußballs. Es liegt in unserer Hand, den Breitensport, die Nachwuchsförderung und die sportliche Gemeinschaft zu stärken. Gemeinsam können wir ein starkes Signal senden und die Grundlage für eine erfolgreiche sportliche Zukunft legen.

Ein regionaler Kunstrasenplatz ist mehr als nur eine Sportanlage. Er ist ein Symbol für Zusammenhalt, Fortschritt und die Chance, auch in schwierigen Zeiten den Ball ins Rollen zu bringen. Die Vereine und ihre Mitglieder sind bereit – jetzt liegt es an uns allen, dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen.