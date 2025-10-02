❗️Gemeinsam stark: TS Neckarsulm steht den ADLERN zur Seite ❗️

Während der laufenden Trainersuche erhält der FC Union Heilbronn wertvolle Unterstützung von seinem Kooperationspartner Türkspor Neckarsulm. In dieser sportlich wichtigen Phase hat Türkspor seine Hilfe angeboten – ein Angebot, das die Verantwortlichen des FC Union Heilbronn dankend angenommen haben.

Bis zur Winterpause wird Robin Neupert neben seiner Trainerfunktion bei Türkspor Neckarsulm zusätzlich an der Seitenlinie der ADLER stehen. Er übernimmt dabei die Aufgabe, das Team von außen zu koordinieren und zu managen. Unterstützt wird Neupert von den spielenden Co-Trainern Kevin Herrmann und Marcel Susser, die ihre Schwerpunkte weiterhin auf ihre Rolle auf dem Platz legen sollen. Mit diesem Trio stellt sich der FC Union Heilbronn bestmöglich auf, um die bevorstehenden Aufgaben erfolgreich zu meistern.