Gemeinsam Richtung MHP-Arena: Tour wirbt für Frauen und Mädchen

Highlight im Stuttgarter Stadion: Am 21. März 2026 (14 Uhr) empfangen die VfB-Frauen den 1. FSV Mainz 05 dort, wo bisher nur die männlichen Bundesliga-Stars dem Ball nachjagen. Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen aus dem Verbandsgebiet das Stadionerlebnis zu ermöglichen, wird ein stark vergünstigtes Ticketangebot aufgelegt. Für nur 5 Euro pro Person können Vereinsgruppen das Spiel live in der MHP Arena verfolgen – Begleitpersonen eingeschlossen. Hier gibt’s die vergünstigten Tickets.
Um auf das Frauenfußball-Highlight in der Region aufmerksam zu machen und die neue Strategie #wiralsteam zur Förderung von Frauen und Mädchen im Fußball vorzustellen, kommt der wfv gemeinsam mit der SportRegion Stuttgart und den VfB-Frauen vorab nach Oeffingen, Rommelsbach und Korntal.
Im Vorfeld des Spiels macht die gemeinsame Tour Station an drei Orten in der Region. Ziel ist es, sowohl auf das Highlight-Spiel hinzuweisen als auch die neue wfv-Strategie #wiralsteam vorzustellen. Diese Strategie legt von 2025 bis zunächst 2030 den Schwerpunkt auf die nachhaltige Förderung von Frauen und Mädchen im Fußball.
Bei jeder der drei Veranstaltungen werden Spielerinnen des VfB Stuttgart an Talks teilnehmen, Autogrammkarten signieren und gemeinsam mit dem wfv-Team über die Chancen der Strategie #wiralsteam informieren. Alle Events starten jeweils um 19 Uhr, dauern etwa 75 Minuten und sind kostenfrei. Eine Online-Anmeldung ist aus Kapazitätsgründen erforderlich.
5. März 2026 | TV Oeffingen (Beim Seele 2, 70736 Fellbach-Oeffingen)
Mit dabei: VfB-Kapitänin Jana Beuschlein & Leonie Schetter
Anmeldung: https://eveeno.com/tour-1-oeffingen
9. März 2026 | SV Rommelsbach (Reisweg 25, 72768 Reutlingen-Rommelsbach)
Mit dabei: Laureta Temaj & Janina Hechler
Anmeldung: https://eveeno.com/tour-2-rommelsbach
18. März 2026 | Stadthalle Korntal (Martin-Luther-Straße 32, 70825 Korntal)
Mit dabei: Kiara Beck & Nicole Billa
Anmeldung: https://eveeno.com/tour-3-korntal
Die wfv-Strategie #wiralsteam setzt gezielt bei mehreren Ebenen an: Sie möchte mehr Mädchen und Frauen als Spielerinnen für den Fußball begeistern und durch altersgerechte, niedrigschwellige Angebote langfristig binden. Gleichzeitig rückt sie Trainerinnen, Schiedsrichterinnen und Funktionärinnen in den Fokus – mit passgenauen Qualifizierungsmaßnahmen, gezielter Förderung und klaren Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus sollen die bestehenden Strukturen weiter gestärkt, ein zukunftsfähiger Spielbetrieb gesichert, Talente gefördert und die öffentliche Wahrnehmung nachhaltig erhöht werden.
Die Strategie wurde ab Anfang 2025 entwickelt, gemeinsam von ehren- und hauptamtlichen wfv-Mitarbeiter*innen, unterstützt vom DFB-Assist-Team. Federführend für Umsetzung und Maßnahmen ist der wfv-Ausschuss für Frauen- und Mädchensport (AFM).
Weitere Infos zur wfv-Strategie #wiralsteam | Mehr zu den VfB-Frauen | Vergünstigte Tickets für das Spiel gegen den FSV Mainz 05.