Gemeinsam Richtung MHP-Arena: Tour wirbt für Frauen und Mädchen Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Highlight im Stuttgarter Stadion: Am 21. März 2026 (14 Uhr) empfangen die VfB-Frauen den 1. FSV Mainz 05 dort, wo bisher nur die männlichen Bundesliga-Stars dem Ball nachjagen. Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen aus dem Verbandsgebiet das Stadionerlebnis zu ermöglichen, wird ein stark vergünstigtes Ticketangebot aufgelegt. Für nur 5 Euro pro Person können Vereinsgruppen das Spiel live in der MHP Arena verfolgen – Begleitpersonen eingeschlossen. Hier gibt’s die vergünstigten Tickets.

Um auf das Frauenfußball-Highlight in der Region aufmerksam zu machen und die neue Strategie #wiralsteam zur Förderung von Frauen und Mädchen im Fußball vorzustellen, kommt der wfv gemeinsam mit der SportRegion Stuttgart und den VfB-Frauen vorab nach Oeffingen, Rommelsbach und Korntal. Vorab-Tour: #wiralsteam in Aktion Im Vorfeld des Spiels macht die gemeinsame Tour Station an drei Orten in der Region. Ziel ist es, sowohl auf das Highlight-Spiel hinzuweisen als auch die neue wfv-Strategie #wiralsteam vorzustellen. Diese Strategie legt von 2025 bis zunächst 2030 den Schwerpunkt auf die nachhaltige Förderung von Frauen und Mädchen im Fußball.

Bei jeder der drei Veranstaltungen werden Spielerinnen des VfB Stuttgart an Talks teilnehmen, Autogrammkarten signieren und gemeinsam mit dem wfv-Team über die Chancen der Strategie #wiralsteam informieren. Alle Events starten jeweils um 19 Uhr, dauern etwa 75 Minuten und sind kostenfrei. Eine Online-Anmeldung ist aus Kapazitätsgründen erforderlich. Tourdaten & Anmeldung 5. März 2026 | TV Oeffingen (Beim Seele 2, 70736 Fellbach-Oeffingen)

Mit dabei: VfB-Kapitänin Jana Beuschlein & Leonie Schetter

Anmeldung: https://eveeno.com/tour-1-oeffingen